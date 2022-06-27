律師協會:林凱倫能勝任民事法官

皇后區民事法院法官參選人林凱倫(中)受紐約市律師協會與皇后區律師協會認可。(本報檔案照)

紐約市 律師協會與皇后區 律師協會日前評估四位皇后區民事法院法官參選人，華裔參選人林凱倫(Karen Lin)與另一位參選人奧利維亞(Thomas Oliva)受到協會的認可(Approval)，指稱兩人可勝任法官的工作。

兩協會的司法委員會成員不記名評分投票，通過參考參選人詳細的自我陳述，評估四名民主黨籍皇后區法官參選人；若受到委員會認可，意味著能夠勝任參選的職位，反之，意味著不能勝任或沒有參加此次評估。

此次將選出兩名法官，當選的法官將有十年任期，日後處理5萬元以下的民事訴訟；參選人之一的林凱倫曾任布朗士 民事房屋法庭法官以及遺囑檢驗法院(Surrogate's Court)聆訊官，有25年在司法機構的經驗。

另一位受到兩協會認可的奧利維亞是一名律師，擔任皇后區西語裔律師協會主席，他曾任布朗士檢察官辦公室的助理檢察官；另兩位民主黨籍皇后區民事法官的參選人丹尼爾斯(Devian Daneils)與岡薩雷斯(Maria T. Gonzalez)未受到紐約市律師協會的認可。

林凱倫日前收到國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸以及市議員黃敏儀等皇后區民選官員的背書，若當選將成為首位皇后區民選華裔女法官。