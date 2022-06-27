律師協會:林凱倫能勝任民事法官
紐約市律師協會與皇后區律師協會日前評估四位皇后區民事法院法官參選人，華裔參選人林凱倫(Karen Lin)與另一位參選人奧利維亞(Thomas Oliva)受到協會的認可(Approval)，指稱兩人可勝任法官的工作。
兩協會的司法委員會成員不記名評分投票，通過參考參選人詳細的自我陳述，評估四名民主黨籍皇后區法官參選人；若受到委員會認可，意味著能夠勝任參選的職位，反之，意味著不能勝任或沒有參加此次評估。
此次將選出兩名法官，當選的法官將有十年任期，日後處理5萬元以下的民事訴訟；參選人之一的林凱倫曾任布朗士民事房屋法庭法官以及遺囑檢驗法院(Surrogate's Court)聆訊官，有25年在司法機構的經驗。
另一位受到兩協會認可的奧利維亞是一名律師，擔任皇后區西語裔律師協會主席，他曾任布朗士檢察官辦公室的助理檢察官；另兩位民主黨籍皇后區民事法官的參選人丹尼爾斯(Devian Daneils)與岡薩雷斯(Maria T. Gonzalez)未受到紐約市律師協會的認可。
林凱倫日前收到國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸以及市議員黃敏儀等皇后區民選官員的背書，若當選將成為首位皇后區民選華裔女法官。
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