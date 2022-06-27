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高中抽籤錄取 華人要求按成績重分配

記者胡聲橋╱紐約報導
近百名華人家長教育局前集會，抗議抽籤錄取政策。(記者胡聲橋╱攝影)
近百名華人家長教育局前集會，抗議抽籤錄取政策。(記者胡聲橋╱攝影)

近百名華人家長26日在市教育局前集會，抗議高中抽籤錄取政策，要求市府和教育局彌補抽籤錄取帶來的不公平現象，將學生安排到和成績相符的學校，並要求教育局取消抽籤錄取。

紐約市居民聯盟(New York City Residents Alliance)組織這次示威。聯盟主席臧東慧說，現在離開學還有兩個多月，對於那些抽籤錄取的受害者，完全有時間根據他們的考試情況、填報的志願，以及他們的居住地點，為他們挑選合適的高中。臧東慧強調，彌補抽籤錄取帶來的不公正和傷害，讓孩子能上一個願意去的學校，是教育局的責任。

示威者激憤高喊「重新錄取」、「分數有用」、「不要抽籤」等口號，家長和學生們舉著「教育局背叛學生」、「不要拿教育當賭注」、「重新擇優錄取」、「教育局讓勤奮的學生失望」、「抽籤傷害好學生」等，希望教育局聽取家長和學生的心聲。

居住在華埠附近的八年級華裔女生塞蕾娜(Serena)平均分是95分，按照她的成績，原本可以上她想去的千禧高中(Millennium High School)，但一抽籤，她被分配到了下東城高中(Lower East Side Preparatory High School)。塞蕾娜的媽媽傑西(Jessy)說，她要麼讓孩子先進下東城高中，以後爭取轉學；要麼讓孩子讀私校，但這兩個選擇都不容易。她說現在有第三個辦法，就是搬出紐約，到外州去上學。

學生家長鄭女士說，如果抽籤錄取不取消，孩子明年參加SHSAT考試時將面臨更大壓力。華人家長西蒙(Simon)的帶著九年級和七年級的兒子參加示威。他說，如果抽籤政策不取消，兒子明年就可能成為受害者。

紐約同源會創會會長陳慧華、社區人士周國東、華埠第65選區州眾議員丘海倫、第49選區州眾議員參選人鄭永佳、美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺等也於現場聲援。

學生和家長手持標語，要求彌補抽籤錄取的不公正，取消抽籤錄取。(記者胡聲橋╱攝影)
學生和家長手持標語，要求彌補抽籤錄取的不公正，取消抽籤錄取。(記者胡聲橋╱攝影)
家長手持標語，要求彌補抽籤錄取的不公正，取消抽籤錄取。(記者胡聲橋╱攝影)
家長手持標語，要求彌補抽籤錄取的不公正，取消抽籤錄取。(記者胡聲橋╱攝影)
學生塞蕾娜平均分95，對抽籤錄取結果失望。(記者胡聲橋╱攝影)
學生塞蕾娜平均分95，對抽籤錄取結果失望。(記者胡聲橋╱攝影)

教育局 華人 華埠

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