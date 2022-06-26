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封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

1982車衣工友大罷工 40周年紀念回顧

記者張晨╱紐約報導
鄭笑瑛(左)與林美虹(右)，新舊兩代人用雙語主持大會。(記者張晨╱攝影)
鄭笑瑛(左)與林美虹(右)，新舊兩代人用雙語主持大會。(記者張晨╱攝影)

1982年6月24日發生在曼哈頓華埠的車衣廠工人大罷工至今已有40年，國際婦女服裝工人聯合會(ILGWU)等工人組織，25日在華埠哥倫布公園(Columbus Park)舉行「我們一條心：遊行40周年紀念大會」；組織者表示，工人的待遇在40年後的今天仍有待改善，人們在不忘歷史的同時也要繼續團結一心，反對剝削。

影音來源：記者張晨

當日與會組織，還包括ILGWU下屬的23-25工會、亞太裔勞工聯盟(Asian Pacific American Labor Alliance)等，除與會者外，數十名在40年前參加過遊行的老工人也受邀出席，天氣炎熱，但年長者們仍坐在烈日下，紀念這一里程碑式的40年。

當年的工友林淑英表示，回想當年罷工時，華埠的衣廠工人有2萬5000人，其中80%是中國移民女性；她們通過口耳相傳，撥打電話、派送傳單組織，和動員朋友及同事參與遊行。

「我第一次看到人們為了自己的勞工利益而奮起反抗」；她說，一個接一個慷慨激昂的演講，讓參與遊行的人數愈來愈多，人們都戴上了寫有「ILGWU」的帽子，現在看來仍是標誌性的。

23-25工會教育部主任鄭笑瑛表示，該遊行是華埠至今史上最大規模的工潮，也是亞裔女性移民最大型的示威活動；她們迫使中國工廠主，簽署了一份新的工會合同，加薪1.15元、增加一天帶薪假期，並增加雇主對工人醫療保健的支付額，而不是削減薪酬和福利。

「移民女性的力量不可估量」，該活動主要策畫單位「永安和計畫」(The W.O.W. Project)主任林美虹在現場擔任英文翻譯；她說，「我們不但希望這段歷史能被銘記，更希望女性的聲音能被更好的傾聽，從衣廠到職場，沒有人可以被輕視。」

鄭笑瑛指出，工人的待遇在40年後的今天仍有待改善，目前全美勞動力緊俏、工會化運動頻頻受阻；像星巴克成立工會的爭議一樣，全國數千人在爭取更好的漲薪系統、職業培訓、人手分配，「我們依然要一條心。」

40年前參加過遊行的老工人也受邀出席。(記者張晨╱攝影)
40年前參加過遊行的老工人也受邀出席。(記者張晨╱攝影)
工人的待遇在40年後的今天仍有待改善。(記者張晨╱攝影)
工人的待遇在40年後的今天仍有待改善。(記者張晨╱攝影)

遊行 華埠 移民

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