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移民傳統月 市府艾姆赫斯特設「一站式」資源展

記者牟蘭╱紐約報導
為慶祝移民傳統月，市長辦公室25日在艾姆赫斯特舉辦「一站式」資源展。(記者牟蘭╱攝影)
為慶祝移民傳統月，市長辦公室25日在艾姆赫斯特舉辦「一站式」資源展。(記者牟蘭╱攝影)

為慶祝移民傳統月，紐約市長辦公室25日在皇后區艾姆赫斯特舉辦移民資源會展，邀請十餘個市府部門設攤，為當地民眾帶來更多市政信息；與會的多位局長與民代表示，市府不會詢問民眾移民身分，若需要求助，可致電311轉接至相關部門。

當天的活動帶來一輛紐約市民卡(IDNYC)的移動車，為所有當地居民辦卡。(記者牟...
當天的活動帶來一輛紐約市民卡(IDNYC)的移動車，為所有當地居民辦卡。(記者牟蘭╱攝影)

「市長辦公室慶祝移民傳統月」資源展活動由皇后區區公所、市長辦公室移民事務局、市人權局與市長社區事務部門主辦，亞裔之友總聯盟贊助，邀請逾14個政府機構以及慈濟基金會紐約分會等非營利組織參與，為當地民眾帶來「一站式」信息。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，該社區是全市移民最多元的地區之一，身為移民的後代，他深知因語言不通，不了解當地法規對生活帶來的不便，因此聯合各機構舉辦這項活動；他指，自己的辦公室創建首個移民歡迎中心，民眾可在平日上午9時到下午5時，致電(718)286-0644諮詢。

當天的活動帶來一輛紐約市民卡(IDNYC)的移動車，為所有當地居民辦卡。(記者牟...
當天的活動帶來一輛紐約市民卡(IDNYC)的移動車，為所有當地居民辦卡。(記者牟蘭╱攝影)

市長移民辦公室局長長卡斯特羅(Manuel Castro)表示，當天活動邀請多機構設攤，帶來「一站式」式資訊，更提供一輛紐約市民卡(IDNYC)的移動車，為當地居民辦卡，持有者可享受相關福利；他再次重申，市長移民辦公室不是執法機構，不會查詢移民身分，呼籲有需者向當局求助。

市公立醫療系統「紐約關懷」(NYC Care)執行主任希門尼斯(Jonathan Jimenez)表示，無論民眾是否有身分，都可以申請免付費或少付費醫保服務；若申請獲批，可前往市立醫院尋求基礎醫生諮詢、專科醫生治療以及癌症治療等服務，呼籲有需要者不再沉默。

亞裔之友總聯盟共同主席李天驥表示，許多新移民因不諳英文、不了解當地法律，即使遇到困難，也不知道如何求助，他希望亞裔之友聯盟成為民眾與政府的橋樑，讓更多移民了解相關資源，更希望藉此團結各族裔，服務社區。

市長亞當斯(Eric Adams)因行程未能到場，由特別顧問鄭祺蓉出席表示支持。

為慶祝移民傳統月，市長辦公室25日在艾姆赫斯特舉辦「一站式」資源展。(記者牟蘭╱...
為慶祝移民傳統月，市長辦公室25日在艾姆赫斯特舉辦「一站式」資源展。(記者牟蘭╱攝影)
為慶祝移民傳統月，市長辦公室25日在艾姆赫斯特舉辦「一站式」資源展。(記者牟蘭╱...
為慶祝移民傳統月，市長辦公室25日在艾姆赫斯特舉辦「一站式」資源展。(記者牟蘭╱攝影)

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