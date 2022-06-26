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封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

光耀中華協和萬邦國際書畫巡展抵華埠

記者張晨╱紐約報導
陳偉區(講話者)稱時隔兩年，中華美國僑社扛起接力棒，將畫展重新啟動。(記者張晨╱攝影)
陳偉區(講話者)稱時隔兩年，中華美國僑社扛起接力棒，將畫展重新啟動。(記者張晨╱攝影)

在中國西安、加拿大多倫多舉辦的「光耀中華協和萬邦」國際書畫展，25日在疫情後來到第三站的曼哈頓華埠，集合了數十名華裔書畫家的百幅作品；組織者表示，巡展意旨在疫情激發書畫愛好者投入探索和繼續創作，再次以筆墨展現大好山河，書寫盛事華章。

影音來源：記者張晨

中華美國僑社書畫院長陳偉區表示，展覽於2019年9月在中國西安為起點，同年11月在加拿大多倫多舉行，兩站的展出相當順利；第三站的紐約，原定2020年2月舉行且籌備就緒，但被突如其來的疫情打亂。

時至兩年多，中華美國僑社扛起接力棒，將畫展重新啟動，他指出，經過兩個多月的籌備工作，「提供作品參展的書畫家達五十多人，作品超過百幅，水準較高，書法和畫作品均衡，還有來自中國和加拿大的參展作品。」

中華美國僑社創社主席、總策畫黃子牧表示，展覽不僅書畫作品精彩優秀，還輔以文化藝術團演員「人在畫中走，畫在人中游」的古典、優雅舞姿及悠揚樂韻，給人以動靜相輝、情景交融、詩情畫意美的享受。

中華美國僑社主席許長炎表示，在紐約站吸引大批的本地書畫家踴躍參加，本地作品為數占多，預計為期兩天的書畫巡展會取得巨大成功。

許長炎表示，每位參展的畫家都會獲得「北美文化發展友好使者」的證書，以鼓勵他們繼續為藝術創作；而組委會也會從參展的畫作中挑選精品，以備後續的國際巡展所用。

疫情 加拿大 畫展

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