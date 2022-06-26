布碌崙足球春季培訓班 70華生獲結業證書

由美國繁榮華埠總會攜手當地民選官員舉行的「春季布碌崙少年足球訓練班」，25日於8大道舉行結業儀式。(記者顏潔恩╱攝影)

由美國繁榮華埠 總會攜手布碌崙 (布魯克林)當地民選官員舉行的「春季布碌崙少年足球 訓練班」，25日於8大道舉行結業儀式，為在場上訓練近兩個多月的70名華裔學生頒發獎狀和禮品。

繁榮華埠總會總監田士銳表示，春季足球訓練班共有70名男女學員組成，年齡介於四至15歲，在4月至6月每周六分組訓練；除了頒發獎狀給這些學生以茲鼓勵外，還特意鳴謝四名正規教練、三名義工助教對課程的指導。

此次訓練班已步入第五屆，旨在讓疫情趨緩後，孩子們有鍛煉身體、培養體育精神的機會；田士銳表示，很多時候孩子待在家裡，對於家長而言難以管教，在外教練可監督他們，讓他們接受合規的體育紀律、培養毅力。

華裔家長廖安南指出，小孩多參與戶外活動有諸多好處，除結識更多朋友外性格也變得開朗，算是彌補疫情下沒能外出社交的遺憾；孩子如今結識了一群朋友，也希望跟他們一起能參與下個季節的訓練班，反正室外活動空氣流動，感染風險較低，並不擔心。

夏季棒球、足球訓練班將在下個月開課，有興趣的家庭可抓緊報名，夏季班時間為7月9日至8月26日，每周六早上9時30分培訓；歡迎適齡孩童與青少年參與，可致電(917)224-6675鄭小姐，詢問詳情和報名。

在社區熱心人士的捐助下，當日活動上也派發大量的消毒洗手液給民眾；田士銳也感謝美國廣東僑胞總會的支持，派了十多名義工到現場維持秩序，確保活動順利進行。