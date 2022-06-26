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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

香港回歸25周年 歷史圖片展吸睛

記者顏潔恩╱紐約報導
陳善莊、黃屏回顧25周年圖片展。(記者顏潔恩╱攝影)
陳善莊、黃屏回顧25周年圖片展。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市美華總商會、美國香港總商會25日舉辦「慶祝香港回歸25周年」大會，於布碌崙(布魯克林)金皇廷酒樓，帶來成立25周年圖片展回顧；中國駐紐約總領事黃屏、香港駐紐約經貿處副處長林冰冰等人出席活動，活動吸引上百人與會。

當日活動也受到中國駐紐約總領館、香港駐紐約經濟貿易處的指導，圖片展上就香港的政治、經濟、人文、社會風貌及建築物變化等70多張別具意義的圖，向僑民展示香港不同時期的真實寫照。

另外，主辦方也籌備主題為「穩定、安全、發展」的論壇，指出2020年美國受到新冠疫情附帶的政治、經濟影響，動盪不安，在美華人再次承受被仇恨、歧視的慘況；「只有謀求發展、強大實力，集結團結力量才是硬道理。」

「即將迎來香港回歸祖國25周年的歷史時刻」，黃屏致詞表示，香港在這期間穩步發展，各個經濟數據有健全發展，單是外匯儲備金在2021年底，就是1997年回歸之初的五倍多，鞏固國際金融中心的地位。

他指出，香港回歸後開啟民主新紀元，在回歸前是由英國直接委任總督代表英國管治香港，且實行「華洋分治」，令華人長期被排斥在管治的架構之外，直到回歸後才在憲法和基本法的保障下有了民主權。

中國駐美大使秦剛表示，商會成立以來，團結服務華人企業、維護政綱權益，也促進美國對「一國兩制」的了解，搭建美中友好合作的橋樑。

美國香港總商會會長陳善莊說，2022年是香港回歸祖國25年的重要里程碑，在美國的商會也同樣走過這不凡的時光，為香港在過去四分之一世紀取得的成就感到光榮，海外遊子也始終寄託著對祖國家鄉的熱愛與祝福。

紐約市美華總商會、美國香港總商會25日舉辦「慶祝香港回歸25周年」大會。(記者顏...
紐約市美華總商會、美國香港總商會25日舉辦「慶祝香港回歸25周年」大會。(記者顏潔恩╱攝影)
中國駐紐約總領事黃屏致詞。(記者顏潔恩╱攝影)
中國駐紐約總領事黃屏致詞。(記者顏潔恩╱攝影)

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