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封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

蘇奧齊、李修頓參選 獲居民聯盟背書

記者張心╱紐約報導
州長參選人蘇奧齊用中文拉票。(視訊會議截圖)
州長參選人蘇奧齊用中文拉票。(視訊會議截圖)

紐約州長民主黨參選人蘇奧齊(Tom Suozzi)及其搭檔副州長參選人雷娜(Diana Reyna)，和州長共和黨參選人李修頓(Lee Zeldin)、阿斯托里諾(Rob Astorino)等八位角逐紐約州級選舉參選人，25日受到紐約市居民聯盟(New York City Residents Alliance)的背書，並在會上發表政見，尋求更多支持。

紐約市居民聯盟共同創辦人臧東慧表示，該組織支持在公共安全、優質教育、亞裔平等、社區發展等議題上，和華人社區利益一致的參選人；他強調，該聯盟更看重參選人過去對華社的貢獻。

當天該聯盟表示，根據多方評估，聯盟決定背書的參選人名單包括：州長參選人蘇奧齊、李修頓、阿斯托里諾，和副州長參選人雷娜，州眾議員參選人則包括第47選區候選人寇頓(William Colton)、第40選區趙靖桉(Kenneth Chiu)、第28選區費爾德(Ethan Felder)，和第51選區富蘭克(Erik Frankel)等。

蘇奧齊用中文向華裔選民問好：「希望大家支持我，為我投票」；妻子為泰國裔的李修頓說，自己會堅定支持亞裔利益，若當選，將會成為首個入駐州府的亞裔家庭；阿斯托里諾則提到支持資優班和保護亞裔不受仇恨犯罪威脅。

紐約市居民聯盟表示，該組織沒有忘記州眾議員金兌錫(Ron Kim)和州眾議員海維斯(Andrew Hevesi)在保衛特殊高中上所做出的努力，「但很遺憾他們在公共安全議題上的種種激進主張，讓我們在這次初選上，選擇支持他們的對手趙靖桉和費爾德。」

紐約市居民聯盟將八位參選人的政見發言公開，詳情請參：https://youtu.be/jIfqzSth3gI，他們也呼籲華裔選民在28日(周二)積極參與投票。

州長參選人李修頓表示支持亞裔權利。(視訊會議截圖)
州長參選人李修頓表示支持亞裔權利。(視訊會議截圖)
紐約市居民聯盟舉辦背書活動。(視訊會議截圖)
紐約市居民聯盟舉辦背書活動。(視訊會議截圖)

亞裔 紐約市 眾議員

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