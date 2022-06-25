無證華男罹癌晚期 醫保受限看診難

市長移民辦公室局長卡斯特羅(中)24日走訪法拉盛社區，拜訪亞美醫師協會等機構；左三為沈卉。(記者牟蘭/攝影)

亞美醫師協會(CAIPA)首席運營官沈卉24日在市長移民 辦公室局長的記者會上表示，一名罹患肺癌的中年華裔 男子，因無移民身分，重病後只能申請特殊緊急白卡 ，因醫保受限，即使語言不通，也只能在公立醫院求診，呼籲政府關注這一問題，讓這些求助者能夠尋求華裔醫生的協助。

市長移民辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)24日走訪法拉盛社區推廣資源，拜訪亞美醫師協會與華人策劃協會(CPC)等機構；卡斯特羅在會上表示，市長移民辦公室不是移民執法機構，向民眾提供幫助時，不會詢問移民身分，期盼與社區非營利組織合作，與亞裔移民建立信任。

沈卉在記者會介紹亞美醫師協會以及亞裔社區面臨的挑戰；對於無證移民，她表示，慈濟基金會紐約分會在全市的大量緊急求助案件發現，不少病重的中年無證移民，因身分受限，只能申請政府直接支付帳單的特殊緊急白卡(Emergency Medicaid)，求醫受阻。

因這種緊急白卡不通過保險公司支付醫療費用，沈卉說，患者只能前往公立醫院求診，且不能受到良好的照護；她以一名罹患肺癌的晚期的中年華裔男子舉例，他持有特殊緊急白卡，無法找到華人診所，而他不諳英文，看診時只能通過電話翻譯。

沈卉表示，雖然州府開放沒有身分的未成年人與65歲及以上的長者申請醫保，但仍有許多無證中年的癌症晚期求助者，在需要醫療救助時，卻無法得到良好的治療，呼籲政府關注這一問題。

卡斯特羅對此表示，任何民眾都有選擇醫生與診所的權利，他鼓勵更多移民向當局陳情困境，尋求幫助。

市長移民辦公室的熱線為(212)788-7654；亞美醫師協會的行政總長鐘美雲、醫療總監伍賢漢與公共關係總監黃雪莉等參加當天會談。