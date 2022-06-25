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推廣客源 法拉盛商改區要幫商家免費建網頁

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛商改區24日舉辦年度會議，回顧疫情期間法拉盛商改區多項外展活動，並展望未來計畫。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛商改區24日舉辦年度會議，回顧疫情期間法拉盛商改區多項外展活動，並展望未來計畫。(記者牟蘭／攝影)

闊別兩年，法拉盛商業改進區(BID)24日舉辦年度會議，回顧疫情期間法拉盛商改區，幫助商家熬過艱難時刻的多項成績；對於未來計畫，法拉盛商改區共同主席李德怡與執行主任余鈿崧表示，商改區計畫幫助商家免費打造網頁，改善部分商家單一的客源，讓更多人了解當地豐富的資源。

法拉盛商改區的年度會議24日下午在法拉盛喜來登大酒店舉辦，法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得、市主計長代表、州參議員劉醇逸與史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)辦公室代表，以及市議員黃敏儀辦公室代表等參與。

李德怡(左二)表示，法拉盛商改區將繼續成為民眾與政府溝通的橋梁，為民眾提供所需的...
李德怡(左二)表示，法拉盛商改區將繼續成為民眾與政府溝通的橋梁，為民眾提供所需的資源。(記者牟蘭／攝影)

李德怡表示，疫情期間，法拉盛商改區致力於幫助小商家度過難關，舉辦戶外淘寶市場、餐廳周與抽獎等外展活動，為當地招攬更多客源；她說，未來法拉盛商改區計畫為當地的商家打造網頁與社群媒體，推廣商家的知名度，改善客源單一的現狀。

除了為商家提供經濟的協助外，李德怡說，法拉盛商改區還成為民眾與政府溝通的橋梁，蒐集民意提供給市府，為民眾爭取權益；以法拉盛緬街公車專用道舉例，她說，法拉盛商改區向市議員黃敏儀遞交當地商家的民意調查，由黃敏儀向市府陳情，有效的說明原公車專用道計畫恐為社區帶來負面影響。

余鈿崧24日在法拉盛商改區24日年度會議中回顧疫情期間法拉盛商改區多項外展活動。...
余鈿崧24日在法拉盛商改區24日年度會議中回顧疫情期間法拉盛商改區多項外展活動。(記者牟蘭／攝影)

對於疫後商家發展，余鈿崧說，不少法拉盛的小商家雖然熬過了疫情的至暗時刻，但疫情趨緩後，因客源不夠多元，在市場競爭中失利，關門結業，「一半的美容理髮店，還有40多家餐廳在疫情爆發後結業。」

法拉盛商改區24日舉辦年度會議，回顧疫情期間法拉盛商改區多項外展活動，並展望未來...
法拉盛商改區24日舉辦年度會議，回顧疫情期間法拉盛商改區多項外展活動，並展望未來計畫。(記者牟蘭／攝影)

為幫助當地小商家推廣客源，余鈿崧說，法拉盛商改區將幫助當地商家免費建立並管理網頁三個月，日後商家可自行設計網頁，向法拉盛外的民眾推廣自己的生意，「當地70%的商家沒有網站，很多商家不知如何運用社群媒體推廣客源，法拉盛商改區的新計畫將幫助商家解決這一問題。」

法拉盛 商改區 疫情

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