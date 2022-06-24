紐約客談╱兒童成視覺死角 駕駛留意

日前布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉一名六歲華裔男童在跟隨媽媽過馬路時，被一輛過路的汽車 撞導致重傷。這起事故牽動了眾多華人家長的神經，引發了人們對兒童交通安全的關注。

光是今年，紐約就發生多起幼兒被撞的交通事故：5月底，史泰登島一位31歲的媽媽帶一歲的女兒過馬路，女兒被轉彎過來的汽車撞倒，不治身亡；2月，布碌崙一名駕駛把車開進自家前院時，在人行道上撞倒了和媽媽走在回家路上的五歲男童，導致男童重傷。

幼兒走在路上目標非常小，而且悄無聲息，駕駛一個疏忽，容易導致悲劇的發生，這也是這三起事故的共同特點。雖然這三起事故中都有家長陪伴著孩子，但駕駛就是只看見大人，沒看見小孩，才會釀成慘禍。

幼小無辜的孩子出車禍 ，影響到的不只是受害者；孩子的親友傷心欲絕、痛不欲生；肇事者往往又是無心釀大禍，可能一輩子深陷自責無法自拔；受傷的孩子可能留下終生殘疾，影響一生。這種交通事故的代價實在是太大了。

正因為如此，駕駛人開車上路時，一定要多方觀察、提前留意，確認前後左右都沒人，包括不容易進入視野的小朋友，才能放心開車。

從家長的角度看，媽媽或爸爸帶幼小的孩子出門，則應時刻留意孩子的位置。孩子沒有交通意識，看不到車輛，大人不能沒有交通意識，更不能因為刷手機，打電話，或者分神，而沒有發現孩子面臨的危險。