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涉賣淫及無證按摩 長島水療中心2華女遭逮

記者牟蘭／紐約報導
兩名華女日前因涉無證按摩在長島被捕；圖為兩名華女工作按摩店所在的商業樓。(取自谷歌地圖)
兩名華女日前因涉無證按摩在長島被捕；圖為兩名華女工作按摩店所在的商業樓。(取自谷歌地圖)

長島蘇福克(Suffolk)警方近日嚴打當地非法的足療店與按摩中心，日前調查Young & Powerful水療中心，並逮捕了兩名涉嫌無證按摩的華女，以E類重罪移送法辦，兩人的下次上庭時間為7月12日。

根據蘇福克郡警方消息，當地第六分局罪案調查組警員，聯合樓宇局工作人員以及布魯克黑文鎮(Brookhaven)檢察官辦公室的執法人員，於22日下午6時30分左右前往112路(Route 112)650號的Young & Powerful水療中心，發現兩名華裔婦女涉嫌賣淫與無證按摩，隨即將兩人逮捕。

警方表示，兩名被捕女子為報住在皇后區法拉盛48歲的嚴碧波(Bibo Yan，姓名皆音譯)與新鮮草原46歲的李麗麗(Lili Li)，兩人各涉一項無證按摩的E類重罪移送法辦，將於7月12日將在中艾斯利普(Central Islip)第一地區法院(First District Court)過堂。

Young & Powerful水療中心由於涉多項違規，市樓宇局的工作人員並開出多張罰單。

為響應州府廢除「禁止以賣淫為目的在街頭遊蕩」法，長島蘇福克郡與納蘇郡(Nassau County)檢方撤銷多起涉嫌賣春或相關指控，但律師指出，目前法院只通過「賣淫無罪化」處理，並非合法賣淫，若有民眾涉案，警方會依法逮補並移送法辦。

長島 華女 法拉盛

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