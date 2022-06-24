涉殺情夫華女聆訊 檢方要求證人身分保密

涉殺情夫的鄧海燕(橘帽者)23日通過遠程聆訊。(記者牟蘭/攝影)

在去年涉殺情夫李賈斯汀(Justin Jiaxin Li)的華女鄧海燕(Haiyan Deng)，23日在皇后區的州高等法院接受遠程聆訊，助理檢察官 發起動議，要求保密證人的身分，下次上庭時間是7月28日，屆時檢辯雙方將討論相關證人名單。

鄧海燕23日上午通過電話接受聆訊，助理檢察官在庭上發起動議，要求保密證人的身分，承諾將所有文件在7月1日前將資料寄送給她的辯護律師，討論需要公開證人的信息。

中文翻譯在庭上為鄧海燕解釋相關信息，她的辯護律師因不了解檢方提交文件的大小，要求將下次庭審時間定為7月28日；鄧海燕並未通過電話發表任何意見，整個聆訊在十分鐘內結束。

主審法官潘迪特-杜蘭特(Ushir Pandit-durant)將下次上庭時間定為7月28日，要求助理檢察官在上庭一天前，完成所有動議申請，屆時檢辯雙方將通過遠程聆訊討論相關名單。

根據法院文件，鄧海燕涉嫌於2021年9月18日，在她位於皇后區法拉盛 39大道138-35號的公寓內槍殺26歲的李賈斯汀；翌日，死者的屍體在床上被警方發現，頭部有一處致命槍傷，被告拿走死者的銀行卡後，駕駛一輛轎車逃亡新墨西哥州 ，途中因車輛爆胎，被警方發現後逮捕。

鄧海燕於去年12月31日從新墨西哥州引渡回到紐約受審，她當時已懷有約五個月的身孕，疑似她已臨近預產期；她於今年1月被大陪審團以二級謀殺等九項罪名起訴，若罪成，她將面臨最高達25年至終身的監禁。

鄧海燕曾在法拉盛大學點大道的「星X」卡拉OK夜總會工作，綽號「鄧小寶」，她與死者已交往一年多，期間曾慫恿李賈斯汀與22歲、已育有兩子的西語裔妻子離婚；兩人曾因分手費發生爭執，嫌犯最後一次在夜總會工作的時間為案發前兩天的9月17日。