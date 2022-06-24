捲閘門被剪斷 海灣公園大道華人商家連續遭竊

嫌疑人正在剪開NY Big City折扣店的捲閘門。(店主提供)

布碌崙 (布魯克林)班森賀海灣公園大道(Bay Parkway)，近日發生連續發生多起華人 商家捲閘門被剪，收銀機裡現金被盜案；由於案件發生在華人商家聚集區，民眾希望警方能盡快將嫌疑人捉拿歸案。

本月17日上午，在海灣公園大道夾67街附近經營「NY Big City」折扣店的方先生去開店門，卻驚訝地發現捲閘門被剪開了一個大口子，裡面大門的玻璃也被砸碎。

方先生進店後查點，發現收銀機裡的近千元現金失竊，同時失竊的還有價值大約2000元的彩票。監控錄像顯示，竊賊大約在凌晨4時10分剪開捲閘門後離開，10分鐘後再返回店裡行竊，大約4時30分逃離現場。盜竊案發生後，方先生不得不更換捲閘門，花了3000多元。

事實上在一周前，距離案發折扣店不遠的「華豐參茸店」，也遭人以類似手法行竊；據該店雇員表示，嫌犯也是剪開捲閘門入內行竊，盜走了收銀機內的現金，但對店裡價格不菲的各種參茸藥材卻一點都沒碰，「嫌犯應該不是亞裔 。」

NY Big City折扣店被剪後的捲閘門。(店主提供)

市警62分局表示，這兩起案件看起來是同一嫌犯所為，兩起案件均仍在調查。

根據觀察，兩起案件的受害店家捲閘門都是柵欄式的，中間有空隙，竊賊可將工具伸入剪開捲閘門；方先生說，擔心再遭人以同樣手法行竊，新換的捲閘門特意選擇沒有空隙的。

據了解，本月6日在國王高速路(King's Highway)交W6街附近的「家家樂超市」也發生了類似的盜竊案，捲閘門被剪開，嫌犯入內拿走收銀機裡的現金，將櫃台搞得一塌糊塗，但卻沒有動超市內的貨物。

海灣公園大道華商聯合會會長李志波說，今年年初，盜賊從屋頂進入新城超市，盜走了大約3萬元，此案還沒破，現在又新增了數起盜竊案。商家對財物安全的擔憂肯定是增加了。現在經濟形勢不好，生意都不如從前，他希望警方能加大維護治安的力度，加緊破案。