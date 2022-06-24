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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

MTA裝隱藏攝像機 蒐證打擊犯罪

記者顏潔恩／紐約報導
為在必要時打擊犯罪，市捷運局近期已在65個地鐵車廂內安裝「隱藏式」的監控攝像機。(路透社)
為在必要時打擊犯罪，市捷運局近期已在65個地鐵車廂內安裝「隱藏式」的監控攝像機。(路透社)

布碌崙(布魯克林)日落公園槍擊案引發大眾對地鐵系統安全的考量，據紐約郵報報導，紐約市捷運局(MTA Transit)近期已在65個地鐵車廂內安裝「隱藏式」的監控攝像機，以便必要時能作為證據打擊犯罪；目前僅是試點計畫，未來預計安裝更多攝像機。

過去六周內，當局已在65個車廂內安裝隱藏式攝像機；消息指出，攝像機隱藏在公眾視野以外，既不連接至中央服務器，也無法提供24小時監看，但若犯罪在列車於行駛間發生，執法人員可在案發後截取監控視頻，蒐集證據。

「每個車廂內有兩個攝像機，我已經查看過攝影畫面，非常清晰」，市捷運局局長戴維(Richard Davey)表示，攝影機能夠記錄一段時間的循環畫面，若車廂內發生意外，就能截取視頻；另外通勤客是無法看見這些攝像鏡頭的。

MTA最終決定對外宣布這項新措，以提醒乘客以及不法分子，在車廂內的一舉一動都將被監視；戴維也表示，由於只是一種預防措施，沒必要將攝影機設置成即時觀看影像，若有案件發生或是民眾投訴，相關單位才會截取影像。

在試點計畫中，MTA目標是安裝100個攝像機，若施行效果佳，則會在更多車廂內安裝攝像機；目前地鐵系統中最新的R211型列車、以及MTA公車，均有內置的攝像機；另一方面，自疫情爆發後地鐵犯罪滋生，這幾年在地鐵站內也有安裝監控攝像頭，據統計，紐約市警每日運用這些攝像機至少十多次，來查明案件、鑑定嫌犯身分。

地鐵站 MTA 攝影

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