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維權組織籲通過無車百老匯 結束交通亂象

記者張晨／紐約報導
交通維權組織呼籲市府通過「無車百老匯」，拯救無辜生命。(記者張晨/攝影)
交通維權組織呼籲市府通過「無車百老匯」，拯救無辜生命。(記者張晨/攝影)

交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)、「家庭街道安全」(Families for Safe Streets)23日在曼哈頓中城33街交百老匯大街(Broadway)集會，呼籲市府通過「無車百老匯」(Car-free Broadway)，結束交通亂象，拯救無辜生命。

影音來源：記者張晨

「交通替代」執行總監哈里斯(Danny Harris)表示，有太多紐約客在等公車或是過馬路時被撞死，其中有許多死者為兒童，政府需要採取立即行動來阻止2022年成為交通死亡人數再破紀錄的一年。

20日下午1時左右，在曼哈頓中城熨斗區(Flatiron)西29街交百老匯大街，一輛出租車衝上人行道，撞倒六名行人，其中三人傷勢嚴重；哈里斯說，車禍後的出租車先是撞倒了一名單車騎士，然後衝入人群，其中兩名婦女被汽車撞到大樓外牆，有三名重傷者的生命將因此改變。

家庭街道安全共同創辦人Amy Cohen表示，此前紐約市舉行「無車地球日」(Car-Free Earth Day)，在「開放街道」(Open Street)中舉辦各類活動，除了讓平時車流與人潮熙攘往來的紐約市，再度感受不受到車子排放的廢氣、噪音等污染的美好體驗，也讓民眾能夠享有更多的公共空間。

與會者稱，禁止機動車通行的百老匯大街能避免死傷車禍的發生，「因為這不是意外，而是因為司機的魯莽駕駛所致」；根據二維權組織的數據，今年到目前為止，已有105人死於交通事故，比2018年增加了31%，2018年是「零死亡願景」(Vision Zero)下最安全的一年。

交通維權組織呼籲市府通過「無車百老匯」。(記者張晨/攝影)
交通維權組織呼籲市府通過「無車百老匯」。(記者張晨/攝影)

百老匯 車禍 租車

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