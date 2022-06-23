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布碌崙檢察官試點計畫 盼減幫派槍枝犯罪

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙地區檢察官蔣莎樂(右)在介紹制止暴力新計畫。(檢察官辦公室提供)
布碌崙地區檢察官蔣莎樂(右)在介紹制止暴力新計畫。(檢察官辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)將啟動一項試點計畫，為那些被確定為有幫派暴力傾向的人提供有針對性的資源和服務，讓他們接受「恢復正義」(restorative justice)計畫，並讓敵對的幫派成員坐下來，同意放下武器。蔣莎樂希望通過這個計畫，減少幫派槍枝犯罪。

這個試點項目是蔣莎樂22日宣布的打擊槍枝暴力全面戰略的一部分；這個戰略還包括一個新的價值270萬元的「數字證據實驗室」和一個專門擾亂幽靈槍製造和分銷的新部門；這兩個項目都已經開始運轉，但「恢復正義」計畫仍處於規畫階段。

按照蔣莎樂的說法，「恢復正義」計畫背後的指導原則是通過確定和處理少數對槍枝暴力行為負責的人，達到減少街區槍枝暴力的目的。

該計畫由市政府出資250萬元，非營利機構橋街發展公司(Bridge Street Development Corporation)將在檢察官辦公室和市警總局的協助下，主導這個項目；哥倫比亞大學的研究者也將對這個項目進行監督。

蔣莎樂強調，這個計畫不是為了替代監禁；參與這個項目的人將是那些在檢方沒有懸案的人，但警方已確定他們最有可能實施暴力犯罪

具體而言，兩個敵對幫派的成員將加入該計畫，在大約六個月到一年的時間裡，參與者將得到有針對性的干預，如就業培訓、社會服務、藥物諮詢以及個人和團體治療，同時還有前幫派成員在解決衝突等方面給予指導意見。

在實施該項目大約一年到十八個月後，至今仍因為幫派關係而處於分隔狀態的兩批參與者，將被教導人員和研究人員帶到一起，並由他們在敵對兩派之間進行調解，促使他們放下武器。

蔣莎樂介紹，該計畫將是美國主要城市中第一個此類項目；它既是首創，也以證據為基礎，基本上采取的是一些現有的非犯罪干預措施。

幫派 檢察官 暴力犯罪

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