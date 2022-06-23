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10個市立接種站 幼兒疫苗已備妥 市衛生局建議先預約

記者張心／紐約報導
首批十個市立兒童用疫苗接種站之一的時報廣場站，早晨並無太多家長攜兒童來訪。（記者張心／攝影）
首批十個市立兒童用疫苗接種站之一的時報廣場站，早晨並無太多家長攜兒童來訪。（記者張心／攝影）

紐約市設立的十個兒童疫苗接種站於22日正式開放，多數兒科診所、社區醫療站、聯邦醫療中心等相關機構的兒童疫苗則尚未到貨，市衛生局建議家長提前在市府疫苗網站搜索預約。

市衛生局表示，十個市立兒童接種站正式投入使用，地點遍布全城五大區，是首批可以施打兒童疫苗的正規站點，目前僅提供莫德納(Moderna)疫苗，任何六個月至六歲的兒童可以通過兩針完成接種。

州長霍楚(Kathy Hochul)辦公室也透露，根據紐約州法律，藥房不能為三歲以下兒童接種疫苗，州府管理的大規模疫苗接種站也不會為五歲以下兒童施打疫苗；州長辦公室鼓勵家長向兒科診所、家庭醫生、社區醫療站或是聯邦醫療中心咨詢，選擇最方便的接種地點。

「我們接到了非常多父母的電話，詢問我們有沒有疫苗。」曼哈頓下城的家庭醫生霍洛維茲(Mark Horowitz)表示，他為自己的診所訂購了100劑輝瑞(Pfizer)和100劑莫德納疫苗，「可能過幾天才會發貨，我不知道為什麼這麼慢，因為不少家長們已經等得心急如焚。」

曼哈頓東村(East Village)的兒科醫生貝茲(Julissa Baez)說，她的診所無法滿足疫苗的儲存要求，兒童疫苗需要特定的低溫保存，「輝瑞和莫德納都規定，最低必須要訂購100劑兒童疫苗才發貨。」

市衛生局表示，想立即為孩子接種的父母建議前往市立十個站點，分別為曼哈頓的時報廣場和東哈林區Uptown Clinic，皇后區Queens Mall、Corona Clinic和NYC Vaccine Hub-Long Island City，布朗士區的Morrisania Clinic，布碌崙區的NYC Vaccine Hub-The Jefferson、NYC Vaccine Hub-The Livonia、布碌崙兒童博物館(Brooklyn Children's Museum)，史泰登島的Empire Outlets。具體信息可查詢網頁https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page。

兩歲的Cara Bookman，成為紐約市第一個接種兒童疫苗的孩子。（市長辦公室...
兩歲的Cara Bookman，成為紐約市第一個接種兒童疫苗的孩子。（市長辦公室提供）
首批十個市立兒童用疫苗接種站之一的時報廣場站，早晨並無太多家長攜兒童來訪。（記者...
首批十個市立兒童用疫苗接種站之一的時報廣場站，早晨並無太多家長攜兒童來訪。（記者張心／攝影）

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