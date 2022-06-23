我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

紐約市府：兒童新冠疫苗絕對安全 華人家長：還是害怕

記者張心／紐約報導
市衛生局長瓦桑(右二)堅稱疫苗對兒童「絕對安全」，右三為市長亞當斯。（記者張心／攝影）
市衛生局長瓦桑(右二)堅稱疫苗對兒童「絕對安全」，右三為市長亞當斯。（記者張心／攝影）

繼聯邦疾病控制及預防中心(CDC)上周末批准了兒童新冠疫苗紐約市自22日起開放對六個月以上至五歲以下兒童的接種服務，市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)22日表示疫苗對兒童「絕對安全」，但華人家長仍對其副作用和長期影響持觀望態度。

市長亞當斯(Eric Adams)和瓦桑22日一早一同現身位於曼哈頓時報廣場的疫苗接種中心，這是全市第一批為兒童提供接種服務的地點，吸引到約20幾位家長帶著剛會走路的、還在嬰兒車裡的、或是被綁在胸前的幼兒們到場排隊接種；據衛生局統計，當日共計收到約150個預約，該地點一周可服務2500位兒童。

「這是具有歷史性意義的一天，為了保護我們的孩子，我們已經等待了兩年。」瓦桑說，作為父母，他對孩子的健康也十分擔心，所以在仔細考察之後，可以堅信新冠疫苗對兒童是絕對安全的，「可能很多父母會擔心長期影響，但我知道它是安全的。」

在該疫苗接種點門外圍觀的華裔家長Steve Kwok表示，「給年幼的孩子接種疫苗，還是讓人感覺很可怕。」主要考慮到疫苗問世時間尚短，對身體有什麼長期副作用尚且成謎，「而且年輕人本來抵抗力就強，對疫苗的需求度也不高。」他說自己25歲的大兒子拒絕打疫苗、21歲的二女兒因為要回亞洲旅行，為滿足目的地國家的入境要求，只能接種，「我作為父母不會干涉，但全家仍持懷疑態度。」

亞當斯也承認，父母一定會對疫苗有顧慮，「成人疫苗是一回事，兒童疫苗的話，大人肯定會有很多問題。」

對於很多父母關心的，若是母親在懷孕時、或是哺乳期已經接種了疫苗，那是否孩子們已經自動受到了保護？瓦桑說，「這是完全不一樣的，抗體通過母乳和通過疫苗進入身體，進而形成的保護力完全不同。」

CDC此次批准的兒童疫苗共分為兩種，目前紐約市開放的十個首批接種站，僅提供莫德納(Moderna)疫苗，任何六個月至六歲的兒童可以通過兩針完成注射；輝瑞(Pfizer)針對六個月至五歲兒童設計，共計需要三針。

兒童新冠疫苗紐約市22日開放接種。（市長辦公室提供）
兒童新冠疫苗紐約市22日開放接種。（市長辦公室提供）
亞當斯現身時報廣場兒童疫苗接種中心。（記者張心／攝影）
亞當斯現身時報廣場兒童疫苗接種中心。（記者張心／攝影）
兒童新冠疫苗紐約市22日開放接種。（記者張心／攝影）
兒童新冠疫苗紐約市22日開放接種。（記者張心／攝影）

疫苗 亞當斯 紐約市

上一則

雷克島監獄繳獲2700餘件藏匿武器

下一則

紐約州檢察長心理健康公聽會：疫情影響 抑鬱症患者倍增

延伸閱讀

最大範圍部署警力 紐約地鐵採單警巡邏

最大範圍部署警力 紐約地鐵採單警巡邏
紐約穩租公寓漲租 一年期3.25%、兩年期5%…10．1生效

紐約穩租公寓漲租 一年期3.25%、兩年期5%…10．1生效
紐約市疫情 降至「中風險」

紐約市疫情 降至「中風險」
紐約客談／亞裔需要更多溫和派民代

紐約客談／亞裔需要更多溫和派民代
紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

熱門新聞

美國前不久又出現一波新冠感染潮，圖為一名女子在曼哈頓街頭接受病毒檢測。(歐新社)

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

2022-06-20 07:27
李雲昊盜取他人的失業金與銀行存款，在手機存有將紙幣當扇子的炫富照。(紐約聯邦東區檢察官辦公室提供)

百元美金當扇炫富 法拉盛華男涉盜失業金逾29萬元

2022-06-21 15:50
陳蕊(左)與李海因涉涉從事非法交易等罪名被賓州警方逮捕。(取自WTAE-TV Pittsburgh 視頻)

紐約華裔男女涉運市值逾百萬仿冒品 賓州高速路被捕

2022-06-22 15:54
華裔V女士(左)在福壽老人中心的座談會上分享她受子女家暴的經歷。(記者牟蘭/攝影)

女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人

2022-06-16 02:30
張揚(前排中)在辯護律師的陪同下上庭。(記者牟蘭／攝影)

找毒品涉殺紐約華男 嫌犯開庭無悔意 死者親友：無妄之災

2022-06-17 12:31
紐約市長亞當斯終結警察地鐵結伴巡邏 ，稱「單打獨鬥」更高效。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

2022-06-19 07:26

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼