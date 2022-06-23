紐約市府：兒童新冠疫苗絕對安全 華人家長：還是害怕

市衛生局長瓦桑(右二)堅稱疫苗對兒童「絕對安全」，右三為市長亞當斯。（記者張心／攝影）

繼聯邦疾病控制及預防中心(CDC)上周末批准了兒童新冠疫苗 ，紐約市 自22日起開放對六個月以上至五歲以下兒童的接種服務，市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)22日表示疫苗對兒童「絕對安全」，但華人家長仍對其副作用和長期影響持觀望態度。

市長亞當斯 (Eric Adams)和瓦桑22日一早一同現身位於曼哈頓時報廣場的疫苗接種中心，這是全市第一批為兒童提供接種服務的地點，吸引到約20幾位家長帶著剛會走路的、還在嬰兒車裡的、或是被綁在胸前的幼兒們到場排隊接種；據衛生局統計，當日共計收到約150個預約，該地點一周可服務2500位兒童。

「這是具有歷史性意義的一天，為了保護我們的孩子，我們已經等待了兩年。」瓦桑說，作為父母，他對孩子的健康也十分擔心，所以在仔細考察之後，可以堅信新冠疫苗對兒童是絕對安全的，「可能很多父母會擔心長期影響，但我知道它是安全的。」

在該疫苗接種點門外圍觀的華裔家長Steve Kwok表示，「給年幼的孩子接種疫苗，還是讓人感覺很可怕。」主要考慮到疫苗問世時間尚短，對身體有什麼長期副作用尚且成謎，「而且年輕人本來抵抗力就強，對疫苗的需求度也不高。」他說自己25歲的大兒子拒絕打疫苗、21歲的二女兒因為要回亞洲旅行，為滿足目的地國家的入境要求，只能接種，「我作為父母不會干涉，但全家仍持懷疑態度。」

亞當斯也承認，父母一定會對疫苗有顧慮，「成人疫苗是一回事，兒童疫苗的話，大人肯定會有很多問題。」

對於很多父母關心的，若是母親在懷孕時、或是哺乳期已經接種了疫苗，那是否孩子們已經自動受到了保護？瓦桑說，「這是完全不一樣的，抗體通過母乳和通過疫苗進入身體，進而形成的保護力完全不同。」

CDC此次批准的兒童疫苗共分為兩種，目前紐約市開放的十個首批接種站，僅提供莫德納(Moderna)疫苗，任何六個月至六歲的兒童可以通過兩針完成注射；輝瑞(Pfizer)針對六個月至五歲兒童設計，共計需要三針。