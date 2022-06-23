紐約州檢察長心理健康公聽會：疫情影響 抑鬱症患者倍增

州檢察長詹樂霞(右二)22日舉行心理健康危機線上公聽會，邀請民代和社區機構就解決紐約州心理健康問題危機提供建議。（會議視頻截圖）

州檢察長詹樂霞(Letitia James)22日舉行心理健康 危機線上公聽會，邀請相關民代和提供心理健康服務的社區組織就解決紐約州心理健康問題危機提供建議；民代建議增加心理健康資源方面的投資，並提高行業薪資，吸引更多熟悉多種語言的人才加入。

詹樂霞表示，紐約州的心理健康危機在新冠疫情 的影響下已經越來越嚴重；她說，過去幾十年來，全州精神病院病床數量持續下降，疫情又導致數百個精神病院的床位被轉化成新冠病房，進一步加劇心理健康治療資源的短缺；數據顯示，目前全州的精神病院短期床位已不足5000張，其中兒童和青少年床位僅有274張。

她表示，自2014年以來，遊民所和監獄中有心理健康問題的人數不斷增加，州府和各級立法機構應設法讓所有患有心理疾病的人都能找到救治資源。

進入市議會前就從事心理健康服務的市議會心理健康委員會主席李琳達(Linda Lee)表示，心理健康服務方面的投資嚴重不足；她說，目前紐約市 抑鬱症患者的數量已經比疫情前增加兩倍，「而且這一數字被嚴重低估，因為許多移民英語水平不佳，很多調查無法觸及這些人。」

李琳達建議，州府應當協調公立和私立醫療機構，政府內部也應該推動跨部門協調，增加心理健康救治資源；「還有一個情況是有關心理健康治療的醫保賠付仍然較少，這就是變相不鼓勵人們進入該行業，進一步導致資源減少，保險公司應該更改政策；心理健康行業應當提高工資待遇，才能吸引更多人才，尤其是多語言人才。」

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)則表示，紐約市患有心理疾病的患者中，很大一部分人與社區長期隔絕，缺乏交流，不少人是遊民，因此市府此前提出的增加支持性住房的計畫十分重要。

曼哈頓區長李文(Mark Levine)建議，不少心理健康緊急情況需要撥打911，但目前急救人員中缺乏心理健康專業服務人員，而且響應時間過長，因此應當培訓更多心理健康應對人員。