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圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

紐約客談／初選冷清 不投票豈能發聲

紐約客談

紐約州正副州長、州眾議員、法官等席位的黨內初選提前投票已有數日，然而選民的積極性顯然還未從六月節的長周末恢復，在位於華人社區法拉盛鬧市的紐約童軍俱樂部(The Boy's Club of New York)投票站，第一日進票125票，第二日147票，第三日僅六票，長假恢復後的首日第四日僅有21票；多數人攜家帶口去童軍俱樂部，是帶著孩子游泳，而非投票。

與之相比的是挑戰在位者的參選人及參選隊伍的緊張和興奮，投票站正面雖不允許拉票拜票，但這「結界」之外，則布滿參選人或其團隊的小攤與海報，有時宣傳手冊被扔在地上和樹旁，處處充滿人像人臉，參選人希望再給選民們打最後一劑「補強針」。

但確實人跡罕至，也不只法拉盛，全市都有這一趨勢，在所有投票站都無需排隊，幾分鐘、十幾分鐘就能完成投票，這一切除受到長周末影響以外，也顯現普羅大眾對初選的不知情與不關心，有人路過法拉盛的投票站，甚至問「是在選總統嗎？」，受到志工懷疑眼光後又問，「是在選市長？」，也有人看到記者接近時快速移開，猶如凌波微步，「我是不可能投票給民主黨的」。

造勢大會上支持參選人的百餘群眾，要抵過這兩日的投票總數，能履行投票權益確實得花些心思，既要了解每位參選人的政綱，又要抽空到投票站，但都說亞裔、華裔、社區的群眾要發聲，選票也是發聲最簡單而有力的一種形式，選出能為自己發聲的議員，選出關心社區議題、為民眾發聲的官員，而值此票站冷清之機，更應該用選票發聲。

紐約客談，每周二至周六見報。

投票 法拉盛 亞裔

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