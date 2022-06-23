公校變裝皇后表演惹議 華人家長批混淆性別

紐約市公校引入變裝皇后活動惹爭議，圖為傑克森高地驕傲日的變裝遊行。(記者鄭怡嫣/攝影)

近年來，紐約市 府支出逾20萬元給非營利組織「紐約市變裝皇后故事時刻」(Drag Queen Story Hour NYC)，邀請男扮女裝的變裝皇后們為公校 的孩子們提供不同的教育體驗，此舉雖然得到市長、市議長、市教育局 發言人等捍衛，但也遭到第19選區新科共和黨籍市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)及不少華人家長的抨擊，稱這樣的作法既未經家長及納稅人的同意，也在加重性別混淆。

根據統計，「紐約市變裝皇后故事時刻」自今年1月以來，已在全市五大區34所公立小學、初中和高中進行了49場變裝變演，此外她們也在街頭節日及公立圖書館表演；自2018年以來，該機構收到來自市府各機構20萬7000多元的撥款。

對此帕拉迪諾表示，未經父母同意，對孩子們進行政治、社會與文化上的灌輸，是完全不可接受與不恰當的，成年人有絕對接受與表達自己性取向的權利，但不能容忍讓孩子們如此接觸鼓勵性別的激進主義，第19選區的選民也一向直言不諱地表達他們對在公校中傳播性別混淆與成人娛樂的擔憂。

帕拉迪諾對市議會同僚的支持感到震驚，稱紐約人每天都面臨街頭暴力、食物短缺、住房危機、心理健康危機等問題，但卻在變裝皇后一事上花費納稅人的錢、鼓勵性別混淆，並不以任何嚴肅的方式解決這些問題；她說，「我的同事正在積極而愉快地通過使犯罪分子重新回到街頭的立法，卻對我拒絕接受危害孩童的極端主義意識形態和政策感到憤怒，作為立法機構的優先事項正被打破」。

也有不少華人家長對公校變裝皇后的活動感到擔憂；育有兩個孩子的華人家長東慧表示，他同意帕拉迪諾的觀點，不應該用市府經費來請變裝皇后到公去表演，混淆青少年的是非觀；他說，應尊重每個人的性取向，「但人類在生理上只有男女兩種，這是天地間最基本的常識」。

家長吳一平表示，成年人有選擇的能力，但孩子沒有，此舉是對未成年孩子無選擇的誘導，他希望人們在宣傳自己的選擇時，也能尊重未成年人家長的意見，家長們有知情權，且可以和子女做好事先的溝通。

不過，以市長亞當斯為代表的議員則反對這樣的觀點，他在發聲明表示，當LBGTQ社區受到愈來愈多的攻擊時必須進行教育，變裝皇后的活動是在推進對多樣性、個人表達及對文字故事的熱愛，這也是紐約這座城市的核心。