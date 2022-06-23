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勇於冒險 趙雲喜進麻省理工

記者胡聲橋／紐約報導
考上麻省理工學院的趙雲(左)與父親(右)在一起。(趙雲提供)
考上麻省理工學院的趙雲(左)與父親(右)在一起。(趙雲提供)

一個六年前從中國移民到美國的少年，經歷了適應期和發展期，今年從布碌崙(布魯克林)科技高中畢業，被心儀的名校麻省理工學院(MIT)錄取，即將翻開人生的新篇章；回顧自己的經歷，這名華生趙雲說，MIT最終能錄取他，他感到很幸運，他覺得MIT看到了自己身上勇於嘗試和知難而進的品質。

趙雲來自一個朝鮮族家庭。從小上過朝鮮語學校，後來隨父母搬到北京，又開始上以漢語教學的學校；2015年7月，他隨父母移民美國，定居紐約。

喜歡迎接新挑戰，嘗試新事物是趙雲的特點；因為喜歡汽車，他在16歲生日就考取了駕照，從此可以開著爸爸的車四處轉；他喜歡飛機，在上過布碌崙科技高中的飛機駕駛課後，自己駕駛民間航空巡邏隊的單引擎飛機在天上轉了一個小時；今年夏天，他還計畫去學跳傘，迎接新的挑戰。

對於一個英語不是母語的新移民子弟來說，學好英語就不容易了，但趙雲不是這麼想的；他在高中不光學了西班牙語，還選了西班牙語的AP課，這門課對他來說非常難，但他還是取得了不錯的成績。趙雲也玩電子遊戲，但他會管理時間，他說自己都是在完成所有功課、而且是完全理解了之後，再玩遊戲。

來美之後的趙雲父母，因為不會英語，一直做一些低工資的工作，而且又給他添了一個妹妹；看到父母辛苦工作，還要養育兩個孩子，他有時候也幫著帶妹妹，這讓他體會到了照顧別人的價值和快樂。

趙雲父母在北京以開旅行社為生，漸漸熟悉紐約的環境後，本來想重操舊業，但一場新冠疫情，使他們開旅行社的願望落空。

趙雲小時候，媽媽經常帶他學這學那，他上過奧數班、語文班，學過鋼琴、游泳和跆拳道等；他說自己現在興趣廣泛，就和媽媽的引導分不開；爸爸經常給他講大道理，雖然有時候覺得煩，但有些話他還是聽進去了。

布碌崙華生趙雲被心儀的麻省理工學院錄取。(趙雲提供)
布碌崙華生趙雲被心儀的麻省理工學院錄取。(趙雲提供)

對於即將到來的大學生活，趙雲說他到MIT會爭取拿雙學位，一個是電腦，另一個是航空航天工程；他還夢想成為企業家，說絕不會放過創業的機會。

趙雲有一個與三國時期蜀國大將「常山趙子龍」一樣的不尋常名字，他說也許這意味著他要幹一番大事業。

布碌崙華生趙雲被心儀的麻省理工學院錄取。(趙雲提供)
布碌崙華生趙雲被心儀的麻省理工學院錄取。(趙雲提供)

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