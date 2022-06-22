法拉盛紐約美食城 翻新重開

法拉盛紐約美食城重開。(記者鄭怡嫣/攝影)

備受華人 食客喜愛、位於皇后區法拉盛 鬧市的「紐約美食 城」，在歇業裝修兩個月後於本周重開，首日約有近半店舖開始營業，客座率約有五成，生意仍待復甦。

位於法拉盛羅斯福大道(Roosevelt Ave)133-35號的紐約美食城，在2019年3月紐約市進入緊急狀態後關閉近兩月，今年4月則由於裝修再次歇業，歇業間，也有此地將改建超市的傳聞。

根據美食城的經理陳Robert表示，美食城已開業五至六年，店內設施日漸老舊，此次趁歇業期間將店內牆壁、抽風系統等汰舊換新，26家餐飲店舖中，已有約20家表示將續租，首日未開的店鋪也會陸續營業。

陳Robert還說，近兩年，美食城受到疫情衝擊，損失恐怕有幾百萬元，儘管裝修後對未調高店鋪小商家的租金，在裝修期間也未繼續收租，但有小部分店家早在一年前就已艱難求存、入不敷出，不再續租，美食城也在招攬新的商家，預計在人流量走高的夏天，生意也很快會有起色。

14個月前開始販賣鍋盔的店鋪老闆娘岳靚表示，20日開業首日，由於有兩個月未營業，生意沒有預期那麼好，估計要開超市的傳聞，社區民眾對重新開業也並不一定第一時間知情；由於沒有分店，關店期間岳靚失去營業收入，她估計至少要二至三周，生意才會重新回暖。

與友人一起用餐的法拉盛居民莫子瑩表示，美食城的食物品種多樣，針對的就是改不了口味的華人移民，她經常光顧，每次隨心意嚐鮮，今天買蔬果時正好看到開業告示，便順帶打打牙祭，「幸好又開了，這個地方關了太可惜了。」