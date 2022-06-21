亞馬遜貨車路邊充當臨時站 民眾不滿

亞馬遜擴充車隊，但外包廠商亂停車，引起社區不滿。(美聯社)

紐約市 鬧區商用停車位有限，常見貨車並排停車上下貨，造成塞車；在亞馬遜 (Amazon)擴充送貨車隊後，由於包裹量大，常見將大貨車並排停在路邊充當臨時站點，更引起駕駛不滿，質疑警方默許。

紐約郵報近期監視曼哈頓交通繁忙的上西城哥倫布大道，發現常有亞馬遜外包的送貨廠商，司機並排，甚至三排停在路邊下貨，有時一部貨車便有上千件包裹，一停數小時。

類似的情形在上東城也常見；有些貨車四周還放了交通錐，乍看是執行公務，實際上是私人貨車；司機Shawn Evans被詢問時，說警察 同意；但市警發言人否定，表示若阻礙交通，會立即開單。

市議會曾有意通過立法改善這種情況，但效果有限，市議員高步邇(Gale Brewer) 表示，今年已接到超過20起抱怨，但一處被人舉發，貨車就移至另一處。

亞馬遜有自己的貨車隊，但因紐約市配送量過大，分包給第三方貨運公司。相同的是，兩者均無力廣設倉儲，於是以大貨車充當站點，便成了折衷之計；亞馬遜無法證實到底有多少像這樣的站點。

塞車只是問題之一，有時貨車司機還因停車糾紛，與居民、商家發生暴力衝突。今年3月，哥倫布大道一間餐廳的負責人 Jeremy Waldis，便因此與四名亞馬遜送貨人員發生爭執，其中一人揮拳相向，他及時閃過，但手機卻被砸爛。

對此，亞馬遜發言人表示，這不符合公司規定，涉事司機已經離職；但居民並不滿意，當地居民委員會長 Joe Bolanos說，送貨人員像野蠻人般大聲咒罵，無法想像世界首富之一的亞馬遜負責人貝佐斯，不願設置倉儲，選擇以這種方式騷擾社區。