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老人步行區50路口 「轉彎冷靜處理器」強制車輛降速

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市致力於為老年行人改善路口安全狀況。(取自市交通局推特)
紐約市致力於為老年行人改善路口安全狀況。(取自市交通局推特)

紐約市正計畫在全市車輛與老年行人相撞率最高的路口採取一系列措施，改善安全狀況，包括幫助車輛在路口轉彎時降速，延長老年人過路口的時間等措施，以保護老年人，使他們免於發生交通事故。

市交通局稱，十字路口是紐約市行人傷亡的主要地點；數據顯示，65歲及以上的紐約客占人口總數15%，但在行人死亡人數中，這個年齡段的人卻占45%以上；對於老年紐約人來說，紐約的街道既不安全、也不方便。

交通局為此發布了一項名為「行人安全和老年紐約人」的研究報告，分析了老年人被撞的關鍵因素，還確定了紐約市的「老年步行區」，即老年行人受傷最多的地區。

交通局每年將在這些「老年步行區」的50個十字路口安裝「轉彎冷靜處理器」，幫助車輛在轉彎時降速，並強制司機採取安全轉彎行為。此外，交通局還準備在中午前後，延長「老年步行區」十字路口綠燈前專門讓行人通過的時間。交通局將在2024年之前努力實施這些改進措施和其他安全措施。

今年1月，紐約市官員承諾提升1000個十字路口的安全設計，包括改進交通信號燈，加高人行橫道線和其他擴大行人空間和能見度的措施。

紐約市

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