老人步行區50路口 「轉彎冷靜處理器」強制車輛降速

紐約市致力於為老年行人改善路口安全狀況。(取自市交通局推特)

紐約市 正計畫在全市車輛與老年行人相撞率最高的路口採取一系列措施，改善安全狀況，包括幫助車輛在路口轉彎時降速，延長老年人過路口的時間等措施，以保護老年人，使他們免於發生交通事故。

市交通局稱，十字路口是紐約市行人傷亡的主要地點；數據顯示，65歲及以上的紐約客占人口總數15%，但在行人死亡人數中，這個年齡段的人卻占45%以上；對於老年紐約人來說，紐約的街道既不安全、也不方便。

交通局為此發布了一項名為「行人安全和老年紐約人」的研究報告，分析了老年人被撞的關鍵因素，還確定了紐約市的「老年步行區」，即老年行人受傷最多的地區。

交通局每年將在這些「老年步行區」的50個十字路口安裝「轉彎冷靜處理器」，幫助車輛在轉彎時降速，並強制司機採取安全轉彎行為。此外，交通局還準備在中午前後，延長「老年步行區」十字路口綠燈前專門讓行人通過的時間。交通局將在2024年之前努力實施這些改進措施和其他安全措施。

今年1月，紐約市官員承諾提升1000個十字路口的安全設計，包括改進交通信號燈，加高人行橫道線和其他擴大行人空間和能見度的措施。