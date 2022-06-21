我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰的香港記憶？「珍寶海鮮舫」錯愕的南海沉沒記

鳳凰城飆114度高溫 熱浪襲美 年死1500人一半是遊民

陳果仁遇害40周年 6/23放紀錄片悼念

記者鄭怡嫣／紐約報導
「誰殺了陳果仁」海報。(取自imdb)
「誰殺了陳果仁」海報。(取自imdb)

為紀念華裔陳果仁(Vincent Chin)遇害40周年，法拉盛社區訂於23日(周四)在法拉盛自由猶太教堂(Free Synagogue of Flushing)，放映呈現陳果仁遇害事件始末的紀錄片「誰殺了陳果仁」(Who Killed Vincent Chin?)，並在之後舉辦討論會及燭光悼念活動。

1982年6月，美國底特律華裔繪圖員陳果仁(Vincent Chin)因遭受種族主義仇恨而被殘酷殺害，他的死亡引發全美亞裔社區聯合起來，呼籲在全國範圍內為他伸張正義，原因是殺害他的兇手從未被判任何獄刑，40年以來，他的血案引發了人們對仇恨亞裔風潮的反思，也提醒亞裔社區引以為鑑，必須團結一致捍衛權益。

在仇恨亞裔犯罪猖獗的大背景下，法拉盛民權中心(the Minkwon Center)以及大法拉盛商會(Greater Flushing Chamber of Commerce)共同發起了此次活動；訂於23日晚5時在位於凱辛娜大道(Kissena Blvd)41-60號的法拉盛自由猶太教堂，維權活動家、陳果仁的親屬Annie Tan將參與討論，活動免費，但需提前至網站flushing4all.eventbrite.com註冊。

法拉盛 亞裔 猶太

上一則

華埠美容院被扔汽油彈 2人受傷

下一則

連搶兩亞裔女性 16歲嫌犯被逮捕

延伸閱讀

法拉盛初選投票站冷清 一天僅百餘人

法拉盛初選投票站冷清 一天僅百餘人
慶祝父親節 法拉盛家長帶孩子掃社區

慶祝父親節 法拉盛家長帶孩子掃社區
法拉盛無人公車滑下坡 華人外賣郎棄摩托逃生

法拉盛無人公車滑下坡 華人外賣郎棄摩托逃生
「田芳痛症理療康復中心」專業疼痛管理

「田芳痛症理療康復中心」專業疼痛管理
史帝文律師樓執業律師張向榮解答自行車意外等訴訟法律問題

史帝文律師樓執業律師張向榮解答自行車意外等訴訟法律問題

熱門新聞

美國前不久又出現一波新冠感染潮，圖為一名女子在曼哈頓街頭接受病毒檢測。(歐新社)

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

2022-06-20 07:27
華裔V女士(左)在福壽老人中心的座談會上分享她受子女家暴的經歷。(記者牟蘭/攝影)

女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人

2022-06-16 02:30
女子周末在雀兒喜連續以胡椒噴霧攻擊現場亞裔，更大喊「滾回你的國家」。(市警提供)

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

2022-06-14 16:07
該名女子周末在雀兒喜連續以胡椒噴霧攻擊亞裔，更大喊「滾回你的國家」。(警方提供)

曼哈頓女子胡椒噴霧攻擊亞裔 叫囂「滾回你國家」

2022-06-15 07:09
張揚(前排中)在辯護律師的陪同下上庭。(記者牟蘭／攝影)

找毒品涉殺紐約華男 嫌犯開庭無悔意 死者親友：無妄之災

2022-06-17 12:31
紐約市長亞當斯終結警察地鐵結伴巡邏 ，稱「單打獨鬥」更高效。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

2022-06-19 07:26

超人氣

更多 >
珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難

珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難
病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕
為什麼美股今天休市？原因是這個

為什麼美股今天休市？原因是這個
歐美機場亂成一鍋粥 這家航空總裁：旅遊需求不會消失

歐美機場亂成一鍋粥 這家航空總裁：旅遊需求不會消失
俄州抬頭見「巨大海嘯自屋後襲來」？網友：快逃啊

俄州抬頭見「巨大海嘯自屋後襲來」？網友：快逃啊