陳果仁遇害40周年 6/23放紀錄片悼念

「誰殺了陳果仁」海報。(取自imdb)

為紀念華裔陳果仁(Vincent Chin)遇害40周年，法拉盛 社區訂於23日(周四)在法拉盛自由猶太 教堂(Free Synagogue of Flushing)，放映呈現陳果仁遇害事件始末的紀錄片「誰殺了陳果仁」(Who Killed Vincent Chin?)，並在之後舉辦討論會及燭光悼念活動。

1982年6月，美國底特律華裔繪圖員陳果仁(Vincent Chin)因遭受種族主義仇恨而被殘酷殺害，他的死亡引發全美亞裔 社區聯合起來，呼籲在全國範圍內為他伸張正義，原因是殺害他的兇手從未被判任何獄刑，40年以來，他的血案引發了人們對仇恨亞裔風潮的反思，也提醒亞裔社區引以為鑑，必須團結一致捍衛權益。

在仇恨亞裔犯罪猖獗的大背景下，法拉盛民權中心(the Minkwon Center)以及大法拉盛商會(Greater Flushing Chamber of Commerce)共同發起了此次活動；訂於23日晚5時在位於凱辛娜大道(Kissena Blvd)41-60號的法拉盛自由猶太教堂，維權活動家、陳果仁的親屬Annie Tan將參與討論，活動免費，但需提前至網站flushing4all.eventbrite.com註冊。