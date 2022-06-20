胡椒噴霧襲4華女 佛州女保釋金2萬

佛羅里達的女子貝克日前用胡椒噴霧攻擊四名亞裔民眾，被控仇恨犯罪的八項罪名，法官設定保釋金為2萬元。（警方提供）

一名來自佛羅里達的女子日前在曼哈頓 雀兒喜(Chelsea)用胡椒噴霧攻擊四名華裔 女性，被警方控以仇恨犯罪的八項罪名，包括騷擾、攻擊等；該女已被羈押，於18日過堂，法官設定保釋金為2萬元，23日獎再次出庭。

嫌犯是47歲的貝克(Madeline Barker)，她於11日在雀兒喜對四名華裔女性大喊「滾回你的國家」，並釋放胡椒噴霧攻擊受害者；曼哈頓地區檢察官 辦公室的一名助理檢察官在法庭表示，貝克是佛羅里達州梅里特島(Merritt Island)居民，因此有一定的潛逃風險，而且她並非自首，而是被民眾認出報警後才被抓獲。

曼哈頓刑事法庭法官舒馬赫(Eric Schumacher)同意，將嫌犯的保釋金設為2萬元現金或者部分擔保債券保釋金(Partially Secured Bond)2萬元；貝克的法援律師則表示，此案的嚴重性「因成為媒體焦點而被放大」。

紐約郵報報導，其中一名受害者透露，案發時間是11日下午6時左右，當時她和三個朋友在參觀「LEAF鮮花展」(L.E.A.F Flower Festival)；其中一人發現自己的提包丟了，於是幾人一起停步，然後貝克就抱怨四人正在「騷擾她」；根據監控錄像，四人與貝克發生了爭吵，然後貝克大喊「你們從哪來回哪去！滾回你的國家！」然後用胡椒噴霧攻擊她們。

警方和受害者表示，貝克在作案後離開現場。