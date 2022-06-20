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抗仇亞犯罪 「守護天使」設華埠辦公室

記者和釗宇╱紐約報導
前共和黨市長候選人史里華表示，將幫助華埠維護治安，處理遊民問題和仇亞犯罪問題。
前共和黨市長候選人史里華表示，將幫助華埠維護治安，處理遊民問題和仇亞犯罪問題。

由前共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)創辦的民防組織「守護天使」(Guardian Angels)，19日在曼哈頓華埠舉辦華埠總部辦公室開幕典禮；史里華表示，將幫助華埠維護治安，處理遊民問題和仇恨亞裔犯罪問題，希望更多華裔加入。

影音來源：記者和釗宇

在紐約市活躍已40年的「守護天使」，成立以來在美國及全球13個國家、130多個城市成立安全巡邏分會，以義工固定巡邏的模式改善社區治安、維護居民安全；「守護天使」在1979年成立後，由於當時華埠幫派問題嚴重，於1982年首次號召成員到華埠巡邏一段時間；而新冠疫情發生之後，由於仇亞犯罪猖獗，守護天使重返華埠巡邏，目前在華埠的培訓和巡邏已經常態化。

這也是守護天使首次在華埠開設辦公室，地點設在曼哈頓大橋下的怡東商場一樓；史里華到場祝賀，他表示，疫情還未波及紐約之時，華埠就出現了仇亞犯罪，「但政客們似乎視而不見，我們沒有等待政客和警察，而是選擇返回華埠巡邏；如今仇亞犯罪數量比去年增長300%以上，絕大部分是針對華裔，現在華埠面臨遊民問題和仇恨亞裔犯罪問題，我們將報告這些犯罪；如果市警不作為，我們就將阻止這些犯罪。」

負責籌備華埠辦公室守護天使法拉盛巡邏隊長曾韶基表示，目前守護天使在華埠每周五、六、一都會巡邏；他說，守護天使身兼維護治安和社會工作兩重職責，和警察處理治安事件的方式有所不同，尤其是對待有心理健康問題的遊民；「對待有心理健康問題的人，最重要的就是傾聽，這些人討厭警察，但是我們會傾聽，也會給他支援，勸說他們去遊民收容所，不要待在街上，我們和他們也很熟。」

他表示，守護天使隊暴力分子有震懾作用，「許多暴力分子知道我們在這裡巡邏，就會離開這個區域；而且，我們會經常巡邏地鐵，如果見到在地鐵站吸毒的人，我們也會阻止，如果對方不停，我們會為其他擔憂安全的乘客提供護送服務。」

曾韶基表示，目前守護天使在紐約市有約500名會員，所有會員都是志願者，但華裔人數較少；「希望更多華裔加入守護天使，華裔應該同心同力保護社區；我們為會員提供武術訓練，只有保護自己才能保護他人。」

民防組織「守護天使」，19日在曼哈頓華埠舉辦華埠總部辦公室開幕典禮。（記者和釗宇...
民防組織「守護天使」，19日在曼哈頓華埠舉辦華埠總部辦公室開幕典禮。（記者和釗宇╱攝影）
民防組織「守護天使」，19日在曼哈頓華埠舉辦華埠總部辦公室開幕典禮。（記者和釗宇...
民防組織「守護天使」，19日在曼哈頓華埠舉辦華埠總部辦公室開幕典禮。（記者和釗宇╱攝影）

華埠 天使 華裔

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