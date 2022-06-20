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布碌崙「台灣巡禮」文化節 創造商機

記者胡聲橋╱紐約報導
三名來自台灣的年輕女性在「台灣巡禮」文化節上銷售自己設計的首飾。(記者胡聲橋╱攝影)
三名來自台灣的年輕女性在「台灣巡禮」文化節上銷售自己設計的首飾。(記者胡聲橋╱攝影)

「台灣巡禮」文化節(TaiwanFest)19日以街坊節的方式在布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)舉行，吸引了上萬名遊客和居民到場；主辦方紐約台灣商會表示，活動旨在鼓勵更多新一代出來創業、經商。

活動上有小吃、文創、首飾、化妝品和小手工等32個攤位；最受歡迎的是Catmont Wheel Cake的夾心蛋糕攤，當場做三種口味的夾心蛋糕，攤前大排長龍，大家爭相品嘗；來自台灣的攤主介紹，他們在紐約本來有一家實體店，但因為疫情，店鋪被迫關閉。

還有一個攤位是三名來自台灣的年輕女性合開的，各自銷售自己設計的首飾；她們平常都開網店賣首飾，這次參加活動，是想看看她們的產品是否受歡迎，也聽聽顧客對她們的反饋意見。

「台灣巡禮」文化節在布碌崙吸引了大量遊客和民眾。(記者胡聲橋╱攝影)
「台灣巡禮」文化節在布碌崙吸引了大量遊客和民眾。(記者胡聲橋╱攝影)

大紐約客家會推出了傳統的點心、擂茶，還有色彩鮮艷、別具特色的客家帽子；Lingogo推出了各色牛肉乾和水果乾，歡迎顧客品嘗；FASCA海外青年文化大使協會更是拿出做糕餅的模具，吸引了眾多小朋友一試身手。

在「台灣巡禮」文化節上大受歡迎的Catmont Wheel Cake的夾心蛋糕。...
在「台灣巡禮」文化節上大受歡迎的Catmont Wheel Cake的夾心蛋糕。(記者胡聲橋╱攝影)

參展的有不少是年輕人，其中有好幾位經營網購，這次到街道擺攤，一是為了和顧客有面對面交流的機會，也是為了試試水，看看是否能開實體店。

活動的主要贊助方是紐約台灣商會，商會策展人許伯丞介紹，組織這次活動既是為了激起台灣移民的創業魂，尤其是鼓勵更多的新一代出來創業，從小地方開始嘗試，獲取經驗，培養紐約未來的台灣商家，同時也是為了把更多的台灣元素傳播到紐約不同街區，讓更多人了解台灣。

19日在布碌崙舉行的是今年「台灣巡禮」文化節的第一場活動；第二場活動訂於7月16日(周六)在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)第六大道舉行，詳情請上臉書帳號TaiwanFest NYC查詢。

「台灣巡禮」文化節在布碌崙吸引了大量遊客和民眾。(記者胡聲橋/攝影)
「台灣巡禮」文化節在布碌崙吸引了大量遊客和民眾。(記者胡聲橋/攝影)
「台灣巡禮」文化節推出兒童做糕餅活動，吸引了眾多小朋友。(記者胡聲橋╱攝影)
「台灣巡禮」文化節推出兒童做糕餅活動，吸引了眾多小朋友。(記者胡聲橋╱攝影)

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