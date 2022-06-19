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披薩店主救韓裔老婦 社區買500披薩致謝

記者牟蘭／紐約報導
張恩熙(講話者)今年3月遭受劫犯攻擊18日感謝曾幫助她的兩名披薩店店主。(陳熠提供)
張恩熙(講話者)今年3月遭受劫犯攻擊18日感謝曾幫助她的兩名披薩店店主。(陳熠提供)

為感謝皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)兩名路易披薩餐廳(Louie's Pizzeria & Restaurant)店主，在3月救下遭劫匪攻擊的張恩熙(Eun Hee Chang，音譯)，多位亞裔代表與民選官員18日向披薩店購買500份披薩，贈送給民眾以及醫護人員，希望傳遞善舉，消除日益嚴重的仇恨犯罪

此次活動由「They Can't Burn Us All」非營利組織主辦，國會眾議員孟昭文與州參議員劉醇逸等人到場支持；主辦方陳熠表示，仇恨亞裔風氣日益嚴重，自疫情爆發後，不少亞裔受到傷害，傷情嚴重者甚至失去生命。

陳熠說，張恩熙因披薩店店主路易(Louie Suljovic)與父親卡茲姆(Cazim Sulijovic)的出手相助，才沒危及生命，避免另一場悲劇的發生，希望當天的免費披薩能傳遞善舉，鼓勵更多旁觀者能出手相助遭受不公的弱勢群體，消除仇恨犯罪。

張恩熙表示，她感謝店家在混亂的情況下伸出援手，幫助像她一樣的弱勢群體，希望警方能改善治安，避免惡性案件發生；路易感謝民眾在父親被歹徒刺傷後的善心人士的捐款；他說，自己和父親不想當英雄，「只是做了該做的事。」

涉嫌攻擊三人的瓦克(Robert Whack)及古丁(Supreme Gooding)日前在皇后區州高等法院過堂，被大陪審團以企圖謀殺(attempted murder)、攻擊等罪起訴，若罪成將面臨最高達25年至終身的監禁。

亞裔 皇后區 仇恨犯罪

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