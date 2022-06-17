聚焦台灣文化及小吃 「TaiwanFest」街坊節19日舉辦　

「TaiwanFest」活動，首場活動將於19日在布碌崙舉行。(取自TaiwanFest NYC臉書)

每年5月底，紐約市都會在曼哈頓聯合廣場舉行「台灣巡禮」文化節，不過該活動在過去兩年受到疫情 影響而停擺，為了不讓紐約客忘記台灣，今年主辦方將以街坊節的方式，舉辦「TaiwanFest」活動，首場活動將於19日(周日)在布碌崙 (布魯克林)舉行。

「台灣巡禮」是為慶祝美國國會於1999年頒定的台美傳統周，但因疫情停辦，今年主辦方表示，為了讓有限的經費可以舉辦更多的活動，因此以街坊節的型態舉辦「TaiwanFest」，把台灣元素放射到紐約市不同街區，日期則是選擇與日本祭一同，以互相拉抬的方式，讓更多人可以同時的接觸到台灣跟日本的文化。

「TaiwanFest」活動，首場活動將於19日在布碌崙舉行。(取自TaiwanFest NYC臉書)

自2002年開始參與創辦活動的策展人許伯丞表示，舉辦這活動的更深層意義是，鼓勵更多的新一代出來創業，培養紐約日後的台灣商家，從小地方開始嘗試，獲取經驗，培養經商之道。紐約台灣商會為此也贊助活動，鼓勵更多的商業行為。

「TaiwanFest」活動，首場活動將於19日在布碌崙舉行。(取自TaiwanFest NYC臉書)

「TaiwanFest」活動將有小吃、文創、珠寶、化妝保養品、兒童勞作、社團機構等30餘個攤位，不少攤商都是第一次擺攤，期待更多人來支持；同時活動也與紐約州衛生廳合作，現場將能夠有注射追加劑疫苗。

本次第一場活動於19日在布碌崙舉行，時間為上午11時至下午5時，地址在7大道227號，民眾可搭地鐵2、3、4號線到地鐵大軍廣場站(Grand Army Plaza)，或可乘B、Q、F、G等線到7大道地鐵站 。

第二場活動將於7月16日在曼哈頓雀兒喜第六大道舉行，詳情請上臉書TaiwanFest NYC查詢。