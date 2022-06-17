紐約客談╱高中錄取政策 華人抗議徒勞

「好成績難進好學校」在紐約市已經成為既定事實，日前放榜的全市高中錄取成為了無數華裔家庭的「噩夢」，平均成績為100分的學生12個志願全部落空的案例已屢見不鮮，若不是還有特殊高中 這一條「保命之道」，未來常春藤學府華裔錄取比率下降將「指日可待」。

當「極端」成為了「尋常」，被逼急的百姓只能捲起袖子「造反」，周五(17日)市教育局 前由華人 團體主辦的抗議「抽籤錄取」遊行，海報一發即刷屏各大華人社群；這或許是在地華人老百姓最團結的一次，任憑其他話題上再多「窩裡鬥爭」，教育是促進華人團結的永恆主題。

然而想改善真的靠人多力量大就能有效果？當局者肯定不是在今天才知道華人對「抽籤」政策不滿，但為什麼中間多次「半推半就」均未「停手」？因為保住了特殊高中已經是當前的非洲裔市長和教育總監所認為的最大妥協，他們當選背負著大批「自己人」選民的期待，要提高有色人種地位，就勢必要改善他們在教育、住房、經濟等多方面的權益。

所以目前的方案對他們來講是利益最大化的「折衷」，即特殊高中依舊存在，紐約市仍舊會有升學人才，全美最大學區不會在各項比賽和常青藤錄取中「青黃不接」；普高錄取改為隨緣「抽籤」，放寬進入好學校批次的成績範圍，讓更多中等生可以和優等生進入一個「魚塘」，大網一撈使大家都能上好學校，提高了全市教育的平均水平，未來二位領導也可「名留青史」。

於是乎在優等生放榜落淚的時候，市教育局公布的數據顯示，往年華人為主的湯森哈里斯高中(Townsend Harris High School)，今年23%的錄取給了非裔和西語裔學生，比前一年的16%高了不少；其餘幾所明星高中也類似情況。看來華人家庭想拚個好未來，除了優而更優擠進特殊高中，再無其他保底辦法。