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興建更多可負擔住屋 民代籲改革房產稅制度

記者和釗宇／紐約報導
市主計長蘭德16日召集十數位紐約州兩黨民代，呼籲州議會趁此機會改革地產稅制度。（記者和釗宇／攝影）
市主計長蘭德16日召集十數位紐約州兩黨民代，呼籲州議會趁此機會改革地產稅制度。（記者和釗宇／攝影）

為多家庭住宅開發提供減稅的421-a條例15日到期，市主計長蘭德(Brad Lander)16日召集十數位紐約州兩黨民代，呼籲州議會趁此機會改革地產稅制度，激勵開發商修建更多可負擔住房，降低住房成本。

影音來源：記者和釗宇

421-a減稅項目誕生於1970年代，初衷是為了給地產開發商提供稅收激勵，加速可負擔住宅建設；但近年來，421-a已經淪為大型地產商開發豪華公寓的避稅手段，導致可負擔住宅減少、租金不斷上漲、社區士紳化嚴重。

蘭德今年3月就曾發布有關421-a減稅項目的分析報告，指出421-a已經成為導致紐約市房屋不可負擔的原因之一，其所創造的真正的可負擔房屋極少，應對紐約市的房產稅制度進行結構性改革，採用更低而統一的整體稅率，比421-a更能為開發商提供減稅刺激。

市主計長辦公室建議遵循紐約市地稅改革顧問委員會(New York City Advisory Commission on Property Tax Reform)去年提出的改革建議，將包括十個以下單元的合作公寓、共有公寓和出租樓宇與包括一至三個家庭的住房歸為地稅徵收的住宅類，地稅系統將分為住宅類、大型出租房屋類、基礎設施類和商業用戶類四大類。

該委員會建議，使用基於銷售數額的方法計算每一類的地稅，並將住宅類樓宇的每一間住宅都以其最大市場價值來計算，另外建議為家庭收入低於一定標準的住戶提供部分自住房產稅減免(Homestead Exemptions)，並為低收入屋主計算所繳納地稅占收入的比率，適當降低地稅。

蘭德呼籲州府和市府將今年底作為期限，研究並實施一套更全面的房產稅改革；他表示，421-a的到期給了紐約市實施更加公平而可負擔房產稅體系的機會，「可以消除社區之間的不平等、新建更多租用住房和真正的可負擔住房。」

紐約州兩黨民代呼籲改革地產稅制度。（記者和釗宇／攝影）
紐約州兩黨民代呼籲改革地產稅制度。（記者和釗宇／攝影）

紐約市 低收入 租金

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