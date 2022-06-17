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紐約市面臨住房危機 租金穩定法延長

記者和釗宇／紐約報導
市議長歐德思說，安全、穩定和可負擔的住房一直是市民面臨的最大挑戰。（市議會提供）
市議長歐德思說，安全、穩定和可負擔的住房一直是市民面臨的最大挑戰。（市議會提供）

紐約市租金穩定法(Rent Stabilization Law)7月1日就將到期，市議會16日通過法案，認定紐約市正面臨的住房危機，仍須對租金穩定公寓進行租金管控，因此延長紐約市租金穩定法。

紐約市是全州最大的租房市場，租金穩定公寓和租金管控公寓占紐約市租房市場的近一半；數據顯示，紐約市房租在5月份相較去年同期飆升38%，更是取代舊金山成為全美租金最高的城市；目前紐約市一房一廳公寓的租金中位數是3590元，曼哈頓的平均租金更已經超過4000元，相比去年同期上漲了25%，待租房比例更跌70%。

市議員桑切斯(Pierina Sanchez)提出決議案，認定紐約市住房危機仍在繼續，且在租金穩定法7月1日失效之後仍將持續；有鑒於此，她提出法案，將紐約市租金穩定法的期限延長至2024年4月1日，法案要求市議會須對紐約市住房市場定期評估，若紐約市租房市場庫存率不超過5%，就認定住房危機仍在持續，須繼續延長租金穩定法，而其數據來源就是每三年進行一次紐約市住房與空置調查(Housing and Vacancy Survey)。

該調查由市房屋保護和開發局(HPD)執行，去年公布的最新調查發現，紐約市租房市場的淨空置率為4.54%，低於5%的門檻。

桑切斯表示，市議會上月仔細評估了紐約市住房與空置調查的結果，發現市民的年收入至少要達到11萬元才能符合紐約市租金中位數的入住要求；市議長歐德思(Adrienne Adams)說，安全、穩定和可負擔的住房一直是市民面臨的最大挑戰，「延長租金穩定法將保護居住在租金穩定公寓的市民，他們仍在疫情導致的危機中掙扎。」

此外，市議會還通過另一項法案，要求市遊民服務局(Department of Homeless Services)和人力資源管理局(Human Resources Administration)對市府租金協助項目的數據進行追蹤和報告，以確定此類項目的效果。

市議會16日通過法案，認定紐約市正面臨的住房危機，決定延長紐約市租金穩定法。（市...
市議會16日通過法案，認定紐約市正面臨的住房危機，決定延長紐約市租金穩定法。（市議會提供）

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