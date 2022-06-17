華裔李昌永有意參選皇后區高等法院法官

李昌永有意參選皇后區高等法院法官。(記者鄭怡嫣/攝影)

皇后區 民事法庭華裔法官李昌永(Wendy Li)15日晚宣布，有意參選皇后區州高等法院法官，希望能夠得到皇后區民主黨部代表的提名 ，如當選，她將成為首位民選出的皇后區高等法院亞裔 女法官，此前，她也是首位中國大陸出生的民選華裔法官。

民主黨籍的李昌永表示，今年的皇后區州高等法院法官職位，預計有二至三人的空缺，地方高等法院法官的競選並不經過初選，而是依黨內提名產生，任期為14年，皇后區民主黨內部預計將在8月初提名參選人，並在11月8日普選日與共和黨提名的法官代表對決；她日前已致電黨代表表達意向。

李昌永還說，相比民事法庭，州高等法院的案件更多更廣泛，2018年，在當選曼哈頓民事法庭第二選區的民事法官後，她也處理了很多由高等法院轉介來的諸多案件，對於高等法院的運營及案件處理已有充足經驗；目前，紐約州司法系統中的亞裔仍不足，占比僅2.5%，「我希望今年能創造歷史」。

李昌永出生在中國四川成都，在北京大學法學院獲得法學學士後，到美國Southern Methodist大學攻讀法學碩士，之後又前往牛津大學獲得法學和金融碩士，學成後再到美國，並擁有哈佛大學國際關係碩士學位；她作為紐約州執業律師已20多年，先後擔任三家大律師事務所的合夥人，還擔任曼哈頓第九社區委員會委員多年，2018年她當選曼哈頓民事法庭法官，後調任皇后區民事法庭法官。

目前李昌永已獲得紐約亞裔律師協會(AABANY)的背書。