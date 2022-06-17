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7大道華人災民 盼房東出面對話

記者顏潔恩／紐約報導
第38選區市議員阿維萊斯呼籲房東盡早配合行動。(記者顏潔恩/攝影)
第38選區市議員阿維萊斯呼籲房東盡早配合行動。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)7大道華社一棟公寓一個多月前發生火災，造成40多家華人住戶受影響，至今返回公寓的時間未明、也無法回家取重要物品；災民與民選官員16日聚集在災樓外，譴責華人房東火災後不管不顧，還讓災民簽署不明文件，否則拒讓返回屋內。

日落公園54街704號一棟公寓於5月2日早晨發生三級火災，所有住戶及時撤離、無人傷亡；出事後幫助華人災民協調的紐約親子互助會會長黃妮可表示，公寓內超過80%住戶為華人家庭，目前大部分都住在市府提供的旅館，他們目前最主要的訴求是與房東取得聯繫，獲知維修工作何時進行、盼能盡快返屋拿重要物品，並要求保持原有租金。

根據黃妮可、州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)幕僚長張景怡所述，該大樓由一所猶太公司所管理，但房東是一名叫作林寶珍(Baozhen Lin，音譯)的華人；大多災戶都是通過中間人與房東保持聯繫，就算是居住了十多年的租客，也從未見過房東，出事後對方未曾露面，讓他們氣憤。

7大道火災造成至少近40個華人家庭流離失所。(記者顏潔恩/攝影)
7大道火災造成至少近40個華人家庭流離失所。(記者顏潔恩/攝影)

幾名被派到曼哈頓下東城旅館居住的華人災民說，雖現居住的環境還過得去，但沒有可讓他們煮飯的條件，這對已陷入經濟困境的他們來說又是沈重的負擔，「不可能餐餐出去吃飯」；旅館如今甚至切斷Wi-Fi，造成小孩無法連線上網學習，由於不諳英文，他們也很難與櫃台的服務員溝通。

災戶林先生說，火災發生時還是他意識到對門傳來濃煙，於是叫醒妻子和鄰居，最後靠著整樓的人叫喊，才讓所有人及時逃生，「公寓內一個煙霧警報器都沒有，平常也沒有維修，整棟樓非常老舊。」

華人災戶向民選官員辦公室投訴。(記者顏潔恩/攝影)
華人災戶向民選官員辦公室投訴。(記者顏潔恩/攝影)

他說，本月9日知曉有人打開了公寓鐵門，質問管理人員明明可以進樓，卻不讓租戶回去取物品；後來在房東的指示下，管理員以簽署一份文件為條件，但很多人看不懂這份以英文書寫的文件，擔心會被剝奪某些權益而不敢簽。

市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)表示，房東沒有不配合的理由，不明白為什麼要給已經蒙受損失的租戶帶來更大的麻煩，「房東應維護他們最後的尊嚴，災戶只是要拿回基本生活的物品而已。」

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