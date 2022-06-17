法拉盛大聯盟推三方案建平價屋

法拉盛大聯盟聯合社區居民、僑領、小商家等，呼籲亞平會重新考慮建造平價屋的方案。(記者鄭怡嫣/攝影)

針對法拉盛 市中心的遊民 所建案，法拉盛大聯盟16日在其建址前，公布了三份該地可以建造平價屋 的可行性方案，幾十位社區居民、社團人士、小商家到場支持，呼籲該土地的持有者亞洲人平等會(AAFE)切勿逕自動工，聆聽社區居民心聲，重新考慮建造平價屋的方案。

根據法拉盛大聯盟，三份可行性方案及各項開發預算明細，出自委任的在平價屋項目方面有充分研究經驗的獨立專家等之手，它們易操作且可盈利，且方案仍屬「as-of-right」開放項目，無需調整現有的土地規畫(rezoning)，目前方案已提交至代表法拉盛的各級議員及監管平價屋公共項目的市房屋保護與開發局(HPD)。

三份方案，造價均低於5500萬元

第一套平價屋方案造價4430萬元，可建58套住房單位，提供給收入不超過地區中位數收入(AMI)80%的居民，其中15%單位可接收遊民，底樓作商用及社區空間。

第二套平價屋方案造價5470萬元，可建106套住房單元，提供給收入占地區中位數收入30%至40%、62歲及以上的長者，底樓作商用及社區空間。

第三套平價屋方案造價5160萬元，可建76套住房單元，供遊民、收入不超過地區中位數收入80%的家庭、以及收入不超過地區中位數收入40%的長者居住，底樓作商用及社區空間。

擁有皇后區平價屋建造經驗的紐約華人總商會會長徐家鵬表示，亞平會曾說，此地建平價屋不可行，存在5000萬元資金缺口，但這三套方案均無需他們拿錢，政府及HPD對這些公共的平價屋項目亦有補助，在不超過5500萬元造價的平價屋與預算為4億4000萬元的遊民所間決斷，僅是盈利多少的問題，希望亞平會能認真考慮。

法拉盛大聯盟代理主席羅維宗和副主席陳熠表示，市長亞當斯(Eric Adams)不久前宣布在全市擴大低中收入人群住房，法拉盛也有8萬2000符合資格的居民正排隊等待平價屋，造就居民更需要的平價屋，既可將省下的資金建校、創建更多學生席位、提供更多就業機會、幫助小商家等，也可保證住在地下室或蝸居合租的居民更多的住房安全。

亞平會：三份方案都不切實際

對於這三份方案，亞平會的項目經理馮菁雲16日回應，這些方案的成本估算不切實際，並非為了在建址上建造平價屋，而是從來沒有為平價屋項目發聲的開發商的又一次對社區的「誤導」，例如在預算明細中，維護費和運營費很低，未考慮水電、保險等其他支出，開發費用等硬成本也不實際，對於勞動力的成本估算很低，商用租金也不符合本地市價；第三套平價屋的方案也不可行，因為在HPD的新規下，已不允許開發商在同一土地規畫中混合長者及非長者的住房。

馮菁雲還說，這些方案已假設政府機構將對項目獲批補助金，但補助金申請很有競爭性，並不保證能獲得，有時也需數年才可獲批，而且這些平價屋方案均會留下「幾百萬元的資金缺口」，仍不可行，且由於對這些方案背後的研究專家並不知情，無法評估他們的資質，「但似乎，他們並無建造平價屋的經驗」。 法拉盛大聯盟聯合社區居民、僑領、小商家等，呼籲亞平會重新考慮建造平價屋的方案。(記者鄭怡嫣/攝影)

對於遊民所建案已開始動工的傳聞，馮菁雲表示，由於建地下方埋有瓦斯網、周邊也有加油站等安全隱患，工人在進行土壤測試，尚未動工；關於社區民眾訴求的大型公聽會，她則說若所有的利益方均願配合，亞平會「隨時都準備好配合」。

國會議員眾孟昭文表示，法拉盛需要更多的平價屋，特別是針對長者及家庭的住房項目；市議員黃敏儀則回應，上任起就已開始研究該項目的細節，支持平價屋項目的替代性方案。 建地俯瞰圖。(法拉盛大聯盟提供)

三份平價屋的可行性方案為公開資料，可至網站https://www.flushingunited.org/press查看。