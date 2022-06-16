竊賊專偷長島富人區 偷百萬無悔意重判30年

皇后區 艾姆赫斯特34歲男子卡斯塔諾(Brayan Castano)因在長島 北岸曼哈塞(Manhasset)、傑瑞可(Jericho)等地連續入室盜竊價值逾百萬元財物，且法官指無悔過之心，近日遭重判30年。

納蘇郡高等法院法官 Helene Gugerty日前做出上述判決，指因被告無悔意，已審慎考量刑期。

檢方指，2018年， 卡斯塔諾與兩名共犯在觀察納蘇郡多處富人區之後行竊，得手如外幣、珠寶、名貴皮包等，據失主稱價值超過100萬元，其他尚有出生證明、公民紙等，但警方未查獲贓物。

陪審團去年10月裁決卡斯塔諾七項竊盜罪等控罪成立，他13日宣判時對法官說，瞭解這些罪名的嚴重性，自己對社會無威脅，想回家照顧孩子。

律師 Jeffrey Groder請求法官輕判，因他有兩名年幼兒子及一個15歲的繼女，而且他專闖空門，無人受傷。

檢方指，被告團伙專挑有門禁、單一出入口的社區行竊，以便派人把風，提防警察 、保安巡邏，並在周四至周六夜間下手，通常破壞後方門、窗進入。

2018年納蘇郡警方根據傑瑞可一民宅的監控錄像，追蹤嫌犯車牌後收網。共犯之一、30歲的Oscar Vera並與檢方合作指證卡斯塔諾。

本案2020年曾引起熱議，因律師根據修改後的保釋法，要求無保釋放，但法官仍裁定200萬債券或100萬現金的保釋金。

今年4月，納蘇郡陪審團也裁定另一共犯、24歲的Andres Zapata竊盜罪等罪成立，正等待宣判。