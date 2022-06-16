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8大道商家霸占人行道猖獗 華人憂安全隱患

記者顏潔恩／紐約報導
8大道一家海鮮超市業者直接將白色冰櫃搬出來置放在街邊，令人咂舌。(記者顏潔恩/攝影)
8大道一家海鮮超市業者直接將白色冰櫃搬出來置放在街邊，令人咂舌。(記者顏潔恩/攝影)

在新冠疫情期間，布碌崙(布魯克林)8大道商家及攤販霸占人行道售賣物品，影響人行道的正常流通，一直是當地很嚴重的現象；近期華人民眾更指出，有海鮮超市營業者，直接將大型的白色冰櫃置放在街邊，罔顧交通規則，令人咂舌，希望引起市府的關注。

一直以來，8大道許多商家占用人行道位置擺賣商品，加上又有流動性攤位的設立，讓原本空間不大的街道更加寸步難行，對長者、或帶著小孩、推著嬰兒車穿越街道的家長而言，都很不便也不安全，沒想到近期的情況變本加厲。

華裔民眾林先生表示，8大道一間海鮮超市業者，從店內插上電源，將兩個大型冰櫃拖出來放在街邊，這樣顧客無需走進店內就可以選購消費；他氣憤指出，業者只關注自身的利益，卻無視大眾的安全，影響原本就擁堵的交通，萬一發生交通事故還很有可能傷及更多人，「這個做法完全打破了道德底線。」

林先生說，目前8大道從50至60多街的繁忙地段，人行道都全被商家和攤販非法占用，儘管無數次被警告，但他們都無動於衷；他解釋，市府的執法行動並不管用，向違規者開出的罰單款額太低，這些業者擺賣一天的銷售額，並不介意用來賠償這點損失。

「當局只有重罰，才能殺一儆百，起到震攝作用」，林先生說，像是直接將物品充公，如此一來業者虧損得越大，自然就不敢再違規。

針對該情況，日落公園第七社區委員會發言人回應，社區民眾是最好的觀察者，見到這類現象應撥打311投訴，累積到很多投訴後便會引起市府重視；第七社委會也將會把情況通報給警局、市小商業服務局(SBS)、市交通局(DOT)等單位，在重點地區恢復及增加取締行動。

8大道 日落公園 布碌崙

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