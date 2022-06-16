布碌崙8大道 41歲華女錢包當街被搶

提包被扯走後，華女跌倒在地。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)8大道 華社近日發生一起搶劫案，嫌疑人乘坐輕便摩托車，將一名41歲華裔 女性的錢包搶走。警方已公布案件錄像，希望知情者提供信息，早日將嫌疑人捉拿歸案。

警方稱，案件發生在市警第66分局轄區內。12日晚9時20分左右，一名41歲的華裔女性從地鐵車站出來，行走在57街交8大道附近的人行道上。

兩名嫌犯突然從後方騎著輕便摩托車向她靠近，坐在前座的嫌犯將摩托車駛近，後座嫌犯則趁機從旁將受害者掛在手臂上的提包拉下來。

根據警方公布影片，受害者一度抓緊提包，不讓嫌犯搶走，但由於摩托車的速度和搶奪提包的力量，讓該名受害者摔倒在地上，更幾乎要被摩托車拖行，導致面部和右手受傷。

警方表示，被搶走的受害者提包中裝有一部手機 和約700元的現金，受害者則在急救人員的協助下，被送往瑪摩利醫院治療，狀況穩定。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。