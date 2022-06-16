紐約客談／普高放榜亂象多 削足適履

紐約市的特殊高中，因對教育公平的探討，歷來有存廢與改革的爭議，但如今，普通高中亦不能倖免，因循前市長白思豪遺留下來的抽籤制，今年的高中錄取首次採用抽籤模式，85分至100分為同一檔次，符合資格的學生人數大增，放榜時，平日努力的華人 學生與其家長叫苦不迭，亂象叢生。

皇后區 的華人孩子，被分到史泰登島橋頭、學術表現差強人意的學校；布碌崙的華生，被分到曼哈頓的高中，上學單程一小時有餘；還有平均分95的華生被分到聾啞學校，連老師都替他們不值；普通公校生憑藉努力和一紙成績單，就讀一所離家不遠的質量高中，竟成奢望。

數據統計，有高達30%以上學生，未被12個志願上的任何一所高中錄取，5.8%的學生，未有被一高中錄取，30%學生，去之後的高中上學，單程通勤就要超過一個小時。

皇后區的議員霍頓(Robert Holden)致信市教育局 長，抨擊此舉意在告誡學生，努力不會得到回報，它嚴重傷害了學生和家長，政策應立即被扭轉。

15日特殊高中放榜後，推崇多元化教育者，又開始新一輪的老調重彈：非洲裔與西語裔的學生錄取比率，是不成比例地低，如果這是探討剖析教育公平的一面，那至少也應納入「是抽籤還是成績」、「是運氣還是努力」的另一面，可惜報導或看到前者問題的媒體、官員等，往往刻意忽略後者的聲音與訴求。

改革在於適度，在於符合大多數人所期望的公平與利益準則，但如今的亂象說明，入學新規與其說是把更多的人撥高到同樣的水準線，不如說是把所有人調低到一致而「削足適履」，這對於保證好學區的生源以及好學校的教育質量，都是十分危險的。

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