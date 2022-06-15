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教師工會晚宴 華裔周燕霞獲表彰

鄭怡嫣
周燕霞獲皇后區及社區教育貢獻獎。(記者鄭怡嫣/攝影)
周燕霞獲皇后區及社區教育貢獻獎。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約市教師聯合工會(UFT)15日晚在皇后區秋園(Kew Gardens)舉辦晚餐會，民選官員、各學區委員，教師與家長代表、教育倡導者者等出席；工會表彰了與它合作了15年的紐約市華人家長學生聯合會(CAPSC)會長周燕霞，表彰她在教育方面為皇后區及華人家長與新移民所作出的貢獻。

作為華人家長學生聯合會領獎的會長、皇后區第26區學區前委員，周燕霞表示，2005年開始，華人的新移民在教育上面臨挑戰，非英文母語也碰到溝通障礙，該會首次舉辦針對華人的教育講座，吸引近400多位家長參與。

除受疫情影響的兩年外，聯合會每年都會與教師工會聯合舉辦華裔家長教育講座，幫助家長更了解公校系統及子女教育，預計在今年11月將舉辦線下華裔家長教育講座，並推出年輕人心理健康系列講座。

周燕霞說，聯合會還舉辦教師培訓項目，邀請來自中國深圳的教師參訪並進行教師培訓；2007年，該會曾獲得教師工會頒發的約翰杜威獎(John Dewey Award)，現在她獲得皇后區以及社區教育貢獻獎，十分榮幸高興，將繼續為華人及新移民家庭提供教育關懷幫助。

當日出席者，還包括州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸和市議員李琳達(Linda Lee)等人。

教育 華人 皇后區

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