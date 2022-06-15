紐約客談／增強自衛能力 防身班風行

最近的紐約市 ，各種防身班風行，一開始是向女性傳授防身術，讓她們在緊急情況下自衛，隨後社區團體和學校也開始傳授防身術；這不僅反映出人們對安全問題的焦慮，也體現了民眾想把人身安全的主動權握在自己手裡的心理。

新冠疫情爆發以來，紐約市的安全狀況每況愈下，刑事案件層出不窮，女性的安全缺乏保障，龐大地鐵 系統的安全問題更是令人擔憂，多起殘害女性的案件發生後，引起人們的恐慌；正是在這樣的背景下，各種女子防身術班如雨後春筍般冒了出來。

雖然政府一再表示，將採取嚴厲措施、提升紐約的安全狀況，但靠政府不如靠自己的心理，使不少華人走進防身班接受訓練，希望能學個一招半式，在關鍵時刻自保。

這種防身班有用嗎？有用也沒用。說有用是因為這些訓練可以提升民眾的安全意識，知道出門要時刻注意讓自己處於安全的位置和環境，不給犯罪者可乘之機，而且在出現危險信號時迅速逃離。

說防身班沒用，是因為一旦遭受歹徒襲擊，要靠學到的招數逼退歹徒幾乎不太可能，且不說慌亂之下，所學的一星半點早已忘到九霄雲外，即使記得一點，如沒有壯實的體魄，沒有平時的苦練，實戰恐怕也用不上。

不管怎麼說，上防身班可以增強信心、提升安全意識，是把安全的主動權拿在自己手裡的做法，是好事；不過，千萬不要認為學了防身術就成了大俠，到了緊急時刻，該逃還要逃，該躲還得躲，該找警察 還得找警察。

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