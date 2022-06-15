混血華生逃課玩水溺死 百餘親友海邊悼念

黃睿安10日上午去皇后區牙買加海灣衝浪時，被困水中，不幸溺亡。(取自黃格麗臉書)

13歲的混血華裔 中學生黃睿安(Ryan Wong，姓名皆音譯)與同學佩爾紹(Daniel Persaud)，日前逃課前去皇后區牙買加灣(Jamaica Bay)衝浪，因漲潮後水勢湍急，被困水中，不幸溺死；百餘名親友13日傍晚身穿兩人最喜歡綠色上衣，在海邊悼念他們的離世。

根據警方消息，黃睿安、佩爾紹及其餘同行五人10日於上午11時左右，前往121街交Newport大道附近的春溪公園(Spring Creek Park)的海灣衝浪；警方說，因漲潮後，水勢過高，導致黃睿安與佩爾紹無法浮上水面，兩人的衝浪板被水流衝進30呎深的水道中。

雖然紐約市 警、市消防局、海岸防衛隊(Coast Guard)及市公園局立即出動至少六輛船隻、一架直升機與大量警員和消防員展開營救，但發現兩名少年時，兩人因傷勢過重，送醫後不治。

佩爾紹的母親辛格(Samantha Singh)與兩個孩子的親友等百餘人13日晚在他們遇難的海邊，舉辦悼念活動；與會者身穿兩人最喜歡的綠色，在氣球上手寫祝福語，放飛氣球到天空，盼望兩名在意外中喪生的孩子在九泉下安息。

辛格在會上含淚悼念兒子，她說，「如果你能聽見，你該知道我們都愛你；請安息」；她日前接受採訪時表示，兒子10日至少逃了三節課，他所就讀的137初中，直到當晚7時、孩子已離世近12個小時，才致電告知。

市教育局 (DOE)回應，137初中曾在10日上午10時30分通過自動語音向佩爾紹親友留言，晚上7時再次此致電，「當局已確認家長通過語音留言或接通來電的方式，在當天上午10時30分得知孩子逃課的消息」。

黃睿安的母親黃格麗(Gloria Wong)在兒子不幸殞命後，在臉書悼念他的突然離世，「我的睿安請安息，我愛你，你永遠在我的心裡」；信息顯示，她在華格林超市(Walgreens)工作，移民來自南美洲蓋亞那 (Guyana)，是華裔與非洲裔的混血。