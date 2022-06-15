房產糾紛 皇后區亞裔男砍死外甥

蘇南丹疑與外甥因房產發生衝突，揮刀砍向對方，導致受害者死亡；圖為兩人居住樓宇的街道。（取自谷歌地圖）

一名紐約皇后區 的亞裔 男子，疑與外甥因房產糾紛發生肢體衝突，怒而揮刀砍向對方，導致受害者身亡，該男子當場被捕；被告向警方詳述殺人經過，他聲稱，受害人想要謀殺他在先，他才揮刀「自保」。

根據警方消息，50歲的南亞裔男子蘇南丹(Mahadeo Suhnandan)於12日凌晨，在他荷利斯(Hollis)的住所內，涉嫌揮刀砍向他29歲的外甥羅伯特(Neraz Roberts)，導致對方送醫後不治。

蘇南丹當場被捕後，被移送法辦，13日在法院過堂時，被檢方以二級謀殺與非法持武等罪名提告；鑒於被告所涉案情，法官弗萊雷(Diego Freire )不允許他保釋，羈押候審。

根據檢方14日公布的檢控書，被告在接受警方審訊時，詳述自己的殺人經過，並聲稱是外甥想要殺他在先，他才動手「自保」；他在審訊中說，「我受夠了；他生活裡的所有計畫就是為了殺我，(所以)我砍了他」。

蘇南丹說，案發當日，他在屋內聽到外甥在地下室說，「如果他在外面找到我，他會殺了我」；他才從床上拿了自己的砍刀到樓下找對方對質，「我下樓敲他的門，質問他為什麼要殺我」？

被告稱，羅伯特先用不明物體戳了他後，他才砍了對方三刀，「砍第二刀和第三刀的時候，我停了一下，反問他『你為什麼要殺我？』『我要殺了你！』」

蘇南丹回憶，他的腳上與拖鞋上都是死者的血，「他還問我為何砍他，我朝他的脖子重重砍了下去」。

被告的辯護律師斯特拉坎(David Donaldson Strachan)在庭上表示，他的當事人過去沒有犯罪紀錄，此次是他第一次被捕；但對此案，他說，「我知道從某種意義上說，這太糟糕了」；被告過堂時身穿淺藍色套頭衫，一言不發。

根據警方紀錄，蘇南丹曾在案發前一天報警，稱他的外甥想要開槍打他，翌日家中就爆出慘案；他的鄰居稱，蘇南丹與羅伯特於兩年前左右，因荷利斯住所的產權發生矛盾，家中時常有警察 到訪調解雙方的爭端。