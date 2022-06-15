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盜用9旬老翁房產抵押貸款850萬 華裔地產經紀判刑

記者顏嘉瑩／紐約報導

四年前涉嫌盜用九旬老翁的房產、非法獲取超過850萬元抵押貸款的華裔地產經紀陳林登(Lyndon Chin，音譯)，被控一項一級重竊罪(Grand Larceny in the First Degree)以及一項B級重罪；曼哈頓地區檢察官辦公室14日宣布，陳林登已被判處一至三年監禁。

根據曼哈頓檢方，家住長島蘇福克郡(Suffolk County)Northport鎮的58歲華男陳林登，為91歲受害者的房產經紀人；在雙方往來期間，他代表受害人進行房產交易，如購買、出售住家及商業房產，對受害者的資產和公司狀況有一定了解。

但2015年10月，陳林登利用他所掌握的受害人房產信息，使用受害人名下公司偽造文書，在未經過受害人同意的情況下，將其在曼哈頓下城的四處房產進行抵押，獲得500萬元貸款。

隨後，陳林登還用受害人公司的名字開設銀行帳戶，在帳戶內存入約440萬元非法獲得的資金，並用這些錢來償還20多項個人、公司及家人的銀行欠款，並用剩下的錢來買車、支付保險、購買珠寶等。

2016年3月至5月間，陳林登還使用類似手段獲取了另一筆350萬元的抵押貸款，不久後受害者對陳林登提出的一項抵押貸款產生疑慮，時任曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus R. Vance)辦公室的金融詐騙處開始著手調查，最終才識破這一騙局。

陳林登於2018年6月13日被捕，當時過堂他拒絕認罪，被法官要求提交10萬元的保釋金取保候審，之後兩年內他一直未認罪，庭審也一再延期，直到2020年12月他才認罪。

白艾榮14日針對該案發表聲明表示，陳林登公然利用受害人的資源獲利，而現實是這類型的案件對年長者來說再熟悉不過，「他們通常更容易被視為欺詐的目標」；白艾榮表示，民眾辛苦賺來的積蓄應該被保護，「我們將以任何形式打擊類似的犯罪」，他鼓勵有類似遭遇的受害者可致電其辦公室相關部門，電話為(212)335-9007。

貸款 曼哈頓 白艾榮

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