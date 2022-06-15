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華埠84年和合飯店 獲經典獎

記者顏嘉瑩／紐約報導
業者黃明得知獲獎，感到「很驚訝」。(截自詹姆斯比爾德獎影片)
業者黃明得知獲獎，感到「很驚訝」。(截自詹姆斯比爾德獎影片)

堪稱全美餐飲圈最高殊榮的「詹姆斯比爾德獎」(James Beard Foundation Awards)日前舉辦頒獎典禮，獲得「經典獎」(Classic)的餐館包括位於曼哈頓華埠中餐館「和合飯店」(Wo Hop)；主辦方表示，該餐館代表著民眾心中永恆的經典華埠，84年來屹立不搖。

主辦方表示，經典獎授予那些具有永恆魅力，且因食物品質優良而深受當地人喜愛的餐館，這些餐館主要反映社區象徵的食物；在全美超過100多間餐館參賽後，選出六名獲獎者，其中也包括「和合飯店」。

和合飯店位於勿街17號的地下室內，為知名華埠老牌傳統餐館。(截自詹姆斯比爾德獎影...
和合飯店位於勿街17號的地下室內，為知名華埠老牌傳統餐館。(截自詹姆斯比爾德獎影片)

位於勿街(Mott St.)17號的「和合飯店」，由黃氏家族擁有；根據「詹姆斯比爾德獎」，在紐約這個不眠的城市，很難想像有一間餐館能在任何時候，提供飢餓食客美味的食物，「和合飯店」從1938年就開始在勿街的地下室營業，將美味的中餐透過紐約這個獨特的鏡頭呈現。

知名華埠老牌傳統餐館「和合飯店」獲得詹姆斯比爾德獎的經典獎殊榮。(記者顏嘉瑩/攝...
知名華埠老牌傳統餐館「和合飯店」獲得詹姆斯比爾德獎的經典獎殊榮。(記者顏嘉瑩/攝影)

主辦方表示，現任業主黃明(Ming Huang，音譯)從叔叔的手中接下這間獨特的餐館，並維持餐館的傳統菜單；正如同他們描述的「老式雜碎風味」的食物，正在從美國的各個唐人街中消失，但這樣的食物也代表著人們心中永恆經典的華埠、紐約社區和其他亞裔社區。

知名華埠老牌傳統餐館「和合飯店」獲得詹姆斯比爾德獎的經典獎殊榮。(記者顏嘉瑩/攝...
知名華埠老牌傳統餐館「和合飯店」獲得詹姆斯比爾德獎的經典獎殊榮。(記者顏嘉瑩/攝影)

黃明則介紹，「雜碎風味」的食物是由於在美國的中餐館無法取得傳統道地的中式食材，只能運用美國當地的食材發揮，將中式料理手法與美國食材結合，「這也是歷史之一」；在得知餐館獲獎後，黃明表示「很驚訝」，也難掩興奮之情，「這代表我們辛苦的工作獲得代價」。

主辦方說，即便在疫情期間，紐約中餐業遭受許多困難，獲得該獎項也表彰黃明與其家人在期間為社區的付出，主辦方寫道：「造訪『和合飯店』將會為任何一個夜晚畫下完美的句點，體驗到無法從世界其他的任何角落體驗的美味食物。」

「詹姆斯比爾德獎」旨在表彰烹飪藝術、熱情好客的餐館，成立於1990年，為全美餐飲界最負盛名的榮譽之一，今年的頒獎典禮於日前在芝加哥舉辦。

華埠 中餐館 亞裔

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