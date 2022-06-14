房屋免費法律諮詢 法拉盛辦兩場

黃敏儀聯合Communities Resist將舉辦兩場免費的房屋法律中文諮詢會。(記者牟蘭／攝影)

市議員黃敏儀聯合Communities Resist的代表李莉娜( Lina Lee，音譯)日前宣布，訂於本月17日(周五)與7月8日(周五)在法拉盛 舉辦兩場免費的房屋法律中文諮詢會。

黃敏儀表示，因禁止逼遷令(Eviction Moratorium)在2月結束，房屋法庭重啟，部分無力支付房租的低收入民眾恐失去一瓦遮頭；她的辦公室近期收到房客的求助，提醒當事人積極配合法院處理傳票 ，「絕對不能忽略傳票，否則意味默認指控」。

李莉娜表示，疫情趨緩後，房租近期普遍調漲，但若民眾不認同房租調漲，或無法支付，當日也可前來諮詢，將協助查看樓宇租金 紀錄，確任是否合理調漲。

由於部分老舊樓宇的房東未在市府登記租金， 李莉娜說，若得知房東即將調漲，可先向律師諮詢，再簽訂租約，否則很難更改租金。

律師當日還會向合作公寓與共有公寓的租客提供如何申請「緊急租金援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program，簡稱ERAP)的服務。

活動時間為17日(周五)與7月8日(周五)的上午10時到下午1時，地址為法拉盛38大道135-27號388室，需先致電(718)888-8747或發電郵至[email protected]預約，每人的諮詢約30分鐘左右。