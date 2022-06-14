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紐約客談╱華人看演唱會 終於脫口罩

紐約客談

紐約華人在新冠疫情期間，一直是抗疫最聽話、最保守、最自覺的族裔，戴口罩和接種疫苗的比例也都獨占鰲頭；雖然紐約市已取消了室內公共場所和學校的口罩令，大部分華人及子女仍然不肯摘下口罩；只是長達兩年半以口罩遮臉的日子，難免讓人感到厭煩，需要一場徹底的宣洩。

華語流行音樂教父羅大佑日前在紐約舉行的演唱會，就成了華人集體脫下口罩的契機；在此之前，華人都對百老匯劇場、體育館及電影院等大型市室內場所敬而遠之；不過在這場全場爆滿的音樂會上，至少一半的華人歌迷都毅然決然或不知不覺地扯下了口罩，聲嘶力竭地跟著台上的羅大佑唱起「鹿港小鎮」和「皇后大道東」等經典歌曲。

在布碌崙(布魯克林)國王劇院外面排隊入場的時候，大排長龍的歌迷就興奮得手舞足蹈，紛紛聚在一起拍照留念；演唱會開場後，隨著氣氛越來越熱烈，近3000名大多數為中年人的觀眾，就徹底放下了矜持，摘掉口罩大聲合唱；有位歌迷說，「戴著口罩唱歌太難受了，實在不過癮，今天乾脆放肆一把」。

身為抗疫的模範族裔，華人堅持戴口罩，是對自身健康、對社會負責任的表現；而在演唱會摘下口罩高歌，雖然是壓抑許久的情緒釋放，但更是對新冠疫情舒緩的認同—新冠已成為像流感一樣的流行性疾病，不再是對生命造成嚴重威脅的瘟疫，沒有那麼可怕了。

也許，在演唱會的狂歡之後，許多歌迷回到生活中，還是會繼續戴口罩，但是美國華人對新冠病毒不再談虎色變，而是甘心共存共處，才是這段漫長抗疫之路的終極感悟。

口罩 華人 疫情

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